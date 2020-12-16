Azerbaycan ve Ermenistan ekonomileri özeti

Önce Ermenistan makroekonomik verileri. GSYİH daralması %9,1 iken işsizlik %17,5 seviyesinde. Enflasyon %1,6 iken cari açığının GSYİH’ya oranı %10’a yakınlaşmış durumda. Kamu borcunun GSYİH’a oranı %45,6 ve bütçe açığının oranı ise eksi %1. Nüfus ise üç milyon. Türkiye’den ithalatın payı %53 iken Fransa’dan %1,6. Fransa’ya ihracatının payı ise %3.

Azerbaycan verileri ise ışıl ışıl. Pandemide GSYİH’sı 3,5 daralırken işsizlik %4,8 ve enflasyon ise %2,8 seviyesinde. Cari fazla veriyor ve GSYİH’ya oranı %9,1 ve bunun %29’u İtalya’ya. Haliyle Avrupa’nın gaz ihtiyacını karşılıyor. Kamu borcunun GSYİH’ya oranı %48,4 iken bütçe açığının oranı eksi binde dört. 10 milyon nüfusu ile petrol gelirlerinin yatırımlara dönüştüğü bir yer. İhracatında %15 Türkiye ve %7 İsrail pay alıyor ikinci ve üçüncü sırada. İthalatta ise Rusya %17, Türkiye %12, Çin %11 ve İsviçre %9 pay alıyor.

Bu tablo net bir şekilde gösteriyor ki, Ermenistan’ın hem coğrafi, hem demografik, hem ekonomik olarak bir an önce bölgede komşuları ile arasını düzeltmesi kendi faydasına olacak.

Şalom Gazetesi