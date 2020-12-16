Artsakh’da Aralık ayındaki tırmanış ne kadar ciddiydi ?

Artsakh’daki olaylar kaçınılmazdır, ancak çatışmayı önlemek için barış güçlerinden başka bir mekanizma önerilmemiştir. Bunin & Co Telegram kanalına göre, böyle bir görüş, Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü’nün önde gelen araştırmacılarından Sergey Markedonov tarafından ifade edildi.

Markedonov, “Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında 9 Kasım’da imzalanan açıklama ilk defa ihlal edildi. Hadrut bölgesindeki Hin Tağer ve Khtsaberd köyleri yakınlarında çatışmalar yaşandı. Ve kısa bir süre sonra, Rus barış gücü komutanı Korgeneral Rustam Muradov olayın askıya alındığını ve durumun çözüldüğünü duyurdu, durum endişe verici” dedi.

Aralık ayı ağırlaşması ne kadar ciddiydi ? Kırılgan statükonun ihlalinden bahsedebilir miyiz ?

Markedonov’a göre, her şeyden önce, ateşkes anlaşmasının çatışmaya kapsamlı bir siyasi çözüm olmadığı ve olamayacağı dikkate alınmalıdır.

Anlaşmanın uygulanmasındaki karmaşıklık, bazı yerleşim yerlerinin ve tüm bölgelerin Azerbaycan’ın kontrolü altında olmasından dolayı büyük çaplı toprak değişiklikleri yapması gerekmesidir. Bu durumda yeni sınırların tüm yay ve zikzaklarını tahmin etmek çok zordur. Barış muhafızları her çalılığın altında bulunmuyor. Ordunun farklı unsurların “koordinasyonu” dediği şey oluyor.

Karabağ örneğinde, Rusya barış gücü, Azerbaycan askeri ve güvenlik güçleri, Dağlık Karabağ yapılarının temsilcileridir.

“Etkili iletişim etkileşimine ve yanıtına ulaşmak zor bir süreçtir. Markedonov, “Çatışmalar ve olaylar kaçınılmazdır” dedi.

Üç taraflı anlaşma yoluyla bir dizi konunun kapatılmasıyla bir dizi başka konunun açıldığı anlaşılmalıdır.

Ancak şimdi, yeni bir silahlı çatışmayı önlemek için daha etkili bir mekanizma önerilmedi. Bugün, çatışmanın çözümüne dahil olan tüm oyuncular bunu itiraf ediyor.

Ermenistan Kamu Radyosu