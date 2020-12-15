Paşinyan’ın toplantıları

Paşinyan, Meğri konusunda Kolektiv Güvenlik Antlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) başvurmaya bile hazır.

Milli Güvenlik Kurulu’nun 13 Aralık oturumunun kapalı bölümünde, Meğri’den toprak teslim etmemiz gerektiği bilgisinin doğru olup olmadığı konuşuldu.

Ancak Paşinyan, bunları yalanladı ve Azerbaycan’ın durumu ağırlaştırdığını, onları kışkırttığını, hatta kendilerinin KGAÖ’ye başvurmuş olup, bir saldırı durumunda Ermenistan’ı savunmaları gerektiğini belirtmiş olduğunu söyledi.

Diğer bir deyişle, Ermenistan bu kez olası sınır ihlallerine, önceden hazırlanıyor.

Resmi açıklamaya göre Ermenistan Başbakanı, Milli Güvenlik Kurulu oturumunda Hadrut bölgesindeki durumu sundu ve beklenen gelişmeler hakkında konuştu.

“Yakın gelecekte karar vermemiz gereken bir sonraki konu Kubatlu ve Zangelan bölgesindeki durumdur.

Elbette ortak açıklamada bu alanlardan hiç bahsedilmiyor, çünkü açıklamanın imzalanması sırasında bu alanlar maalesef çoğunlukla Azerbaycan kuvvetlerinin kontrolü altındaydı, yani sadece küçük parçalar kaldı.

Bu görüşmeler sırasında bu alanlarda sınırların netleştirilmesi gerektiği anlayışı vardı.

Gerilimin oluşabileceği veya yükselebileceği bir sonraki durum bu kısımla ilgilidir”,- dedi Paşinyan.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın son günlerde aktif görüşmelerde bulunarak, Cumartesi akşamı, “Sivil Sözleşme” partisinin yönetim kurulundan yakın arkadaşlarını hükümet konağında topladı ve birkaç saat görüşmelerde bulundu.

13 Aralık Pazar günü ise, Ermenistan Başbakanı, Milli Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan, Bölgesel İdare ve Altyapı bakanı Suren Papikyan, Milli Meclis “Adımım” grubundan Lilit Makunts, “Aydınlık Ermenistan” fraksiyonunun başı Edmon Marukyan, “Müreffeh Ermenistan” grubunun temsilcisi Arman Abovyan ve Ermenistan’ın Başkanı personel şefi Emil Tarasyan’ın bulunduğu Güvenlik Konseyi oturumunu topladı.

Ermenistan Kamu Radyosu