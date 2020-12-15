Noel Baba tartışması hiç böyle olmamıştı

Yılbaşı yaklaşırken, Noel Baba tartışmaları da sürüyor.

Koronavirüsten dolayı Noel yemeklerinin, parti ve eğlencelerinin ne olacağı konuşulurken, ABD’den ilginç bir karar geldi.

5gvirusnews.com’da yer alan habere göre, Noel kutlamaları, “maskeli balo”ya mı dönecek derken, ABD’de bazı eyaletler aldıkları kararla maske önlemlerini uygulamayacaklarını duyurdular. Kiliselerde ise ayin yapılacak ve dualar edilecek.

NOEL BABA MASKE TAKACAK MI

Öte yandan, dünya, çocuklara hediyeler veren Noel Baba’nın maske takıp takmayacağını tartışıyor.

İngiltere’de ise Noel Baba evlerinde, Noel Baba’nın maske takmayacağını ama çocukların da kucağına oturmasına izin verilmeyeceği açıklandı.

Dünyadaki Noel Baba etkinliklerine öncülük eden, merkezi Antalya’da bulunan Noel Baba Barış Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Karabulut da, “Noel Baba çocukların sevgilisi, Noel Baba oksijene ihtiyacı olan çocuklara kötü örnek olmamak için tabii ki maske takmayacak” dedi.

Karabulut yaptığı açıklamada, ABD’nin önde gelen bulaşıcı hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci’nin bile, Noel Baba’nın aslında COVID-19’a karşı doğuştan bağışıklığa sahip olduğunu, onun virüs değil, sevinç yayacağı sözlerini de hatırlatarak, “böylesi bir ortamda etrafımızda ne kadar kötülük, ne kadar olumsuz şeyler olsa da çocukların yaşama sevinci ile oynamayalım” dedi.

OdaTv