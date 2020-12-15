KKTC’de ‘kadınsız kabine’ye tepki: Bu kabineden cinsiyetçi olmamasını bekleyemezdik

KKTC’de yeni kurulan kabinede kadınlara yer verilmemesi tepki çekti. İktidar partisi üyesi kadın vekiller de kararı eleştirirken, muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin vekillerinden Doğuş Derya “Neresinden tutsanız dökülen bir kabine. Bu kabineden cinsiyetçi olmamasını bekleyemezdik, bu ataerkil yapıdan kadın bakan çıkması sürpriz olurdu” dedi.

DUVAR – KKTC’de kurulan yeni koalisyon hükümetinde tek bir kadına yer verilmemesi Kıbrıs Türk toplumunda eleştirilere yol açtı. Kadınların ve gençlerin karar alma mekanizmalarının dışında bırakılması, başta iktidar partisi mensubu kadın vekiller olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin tepkisini çekti.

Kıbrıs gazetesi Yeni Düzen’e konuşan kadın siyasetçiler, ada siyasetindeki erkek hegemonyasına tepkili. Kadın vekillere göre, yeni hükümet çağdaş Kıbrıs Türk toplumu gerçekliliğini yansıtmıyor.

‘SİYASETTE KADIN BİR ARAÇ OLARAK KULLANILIYOR’

Kıbrıs Türk solunun temsilcilerinden olan Yeni Düzen, ilgili haberinde KKTC’nin yeni kabinesini “UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’ndeki kabine tercihi hem gençleri hem de kadınları karar alma mekanizmasının uzağında tuttu” yorumunu yaptı. Gazete, yeni kabineye tepki gösteren kadın vekillerin görüşlerine de yer verdi. Bu görüşler arasında, iktidar partisi mensubu siyasetçilerin yorumları öne çıktı.

İktidardaki Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) kadın vekillerinden İzlem Gürçağ Altuğra, yeni kabinede tek bir kadının bile yer almamasını ‘siyasetin ayıbı’ olarak değerlendirdi. Altuğra, 5 Aralık ‘Dünya Kadın Hakları’ gününde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Kadınların ülkenin yönetimi ve geleceği ile ilgili söz sahibi olmaları kaçınılmazdır” ifadelerini anımsatarak şöyle dedi:

“Bu işler söylemlerle olmaz. Siyasette kadını bir araç olarak kullanıp üst makamlara kadının omzuna basarak çıkmak olmaz. Kadınların ve gençlerin karar alma mekanizmalarında etkin olması için mücadele edeceğiz. Yıllardır kronikleşmiş bir sorun olmakla birlikte, bu sürede seçmene de çok büyük görevler düşmekte. Oy pusulasında kadın ve gençlere daha çok yer versinler. Tecrübeli siyasetçilerimizi her zaman desteklerim ancak bu süreçte kadının her zaman önemli varlıklar olduğunu belirtmek isterim”.

İktidar partisi mensubu bir diğer kadın vekil Yasemin Öztürk ise kabinede kadınlara yer verilmemesinin ‘sebebini bilmediğini’ belirterek, “Kadınların erkeğin iki dudağı arasında olması, kabinede bir kadın olmaması yanlış” yorumunda bulundu.

‘HÜKÜMET TOPLUMSAL İRADEYİ YANSITMIYOR’

Ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Sıla Usar İncirli, tek bir kadın bakanın bile kabinede olmamasına şaşırmadığını söyleyerek ‘demokratik açıdan çağdaş düşünceye yer olmayan bir hükümet oluştuğu’ değerlendirmesini yaptı. Usar ile benzer görüşte olan CTP vekili Doğuş Derya, azınlık hükümetinin toplumsal iradeyi yansıtmadığını kaydetti. Derya, “Bakanlar işlerinin ehli olmaktan çok uzak, eğitim ile alakası olmayan bir kişi Eğitim Bakanı oluyor, maliye ile alakası olmayan bir kişi Maliye Bakanı oluyor. İlahiyat mezunu bir kişi Ekonomi ve Enerji Bakanı oluyor; üstelik bakanlık devir teslimine sünnet törenine gider gibi kalabalık bir orduyla gidiyor. Kısacası neresinden tutsanız dökülen bir kabine. Bu kabineden cinsiyetçi olmamasını bekleyemezdik, bu ataerkil yapıdan kadın bakan çıkması sürpriz olurdu” ifadelerini kullandı.

HER ÜÇ KADINDAN BİRİ ŞİDDET MAĞDURU

Tek bir kadının bile yer almadığı yeni hükümet bir yandan da, KKTC’de kadına karşı şiddetin arttığı bir dönemde kuruldu. KKTC’de Avrupa Birliği’nin desteğiyle kısa süre önce gerçekleştirilen araştırmaların sonuçları dikkat çekici.

Sonuçları pandemi dönemi öncesinde kamuoyuyla paylaşılan Şiddete Karşı Diren Projesi’nin Koordinatörü olan avukat Mine Atlı, aile içi şiddetle ilgili olarak 1000 kişilik örneklemeyle yapılan anket sonucunda, KKTC’de her üç kadından birinin evlerinde fiziksel şiddete maruz bırakıldığının ortaya çıktığını açıklamıştı.

Atlı, “Ankette dikkat çeken bir diğer soru da, ‘Şiddet türlerinden herhangi bir tanesi tokat, tekme atma vs. gibi olayları siz kendiniz yaşamasınız da yaşadığını duyduğunuz, bildiğiniz bir tanıdığınız var mı?’ oldu. Bunun cevabı da 99.5 oranında ‘Evet’ çıktı” demişti.

Gazete Duvar