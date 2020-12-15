Ermenistan sınırını ihlal eden Azerbaycanlı tutuklandı

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’nin sunduğu bilgilere göre 9 Aralık gecesi Tavuş idari bölgesinden Ermenistan sınırını ihlal eden ve sanık olarak gözaltına alınan Azerbaycan vatandaşı hakkında tutuklama kararı çıktı.

Azerbaycan vatandaşına karşı Ermenistan Ceza Kanunu’nun 329’uncu Maddesinin 1’inci hükmü kapsamında dava açıldı.

Devlet sınırını ihlal etme suçu için en fazla 3 yıl hapis cezası ve para cezası öngörülüyor.

Tavuş idari bölgesinin Berdavan köyünde gözaltına alınan Azerbaycan vatandaşı tutuklu olarak yargılanmaya devam edecek.

ERMENİ HABER AJANSI