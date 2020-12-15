Ermenistan Dışişleri Bakanı ve AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları görüşmesi – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsakh’ın statüsü ve işgalinin sona ermesi.

Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanı ülkelerin temsilcilerini kabul etti.

AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları Stephane Visconti (Fransa), Andrew Chaffer (ABD), Alexei Sinegubov, Ermenistan’daki Rusya Büyükelçiliği temsilcisi ve AGİT Dönem Başkanı’nın Kişisel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk toplantıya katılmaktaydı.

Toplantıda Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesindeki ateşkes sonrası gelişmeler, Artsakh Ermenilerinin haklarının sağlanması ve korunması konuları ele alındı.

“Ermenistan Dışişleri Bakanı, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığında, Artsakh Ermenilerinin hak ve menfaatlerinin öncelikle barış süreci çerçevesinde ele alınması gerektiği şeklindeki Ermeni tarafının ilkeli tutumunu yeniden teyit etti.

Ara Ayvazyan, Ermeni tarafının bir önceliği olarak Artsakh halkının kendi kaderini tayin hakkı temelinde Artsakh’ın statüsünün tesis edilmesini, Azerbaycan’ın işgal ettiği toprakların işgalini kaldırmasını, Artsakh Ermenilerinin evlerine güvenli bir şekilde dönmeleri için şartların sağlanmasını, dini ve kültürel mirasın korunmasını vurguladı.

Bakan Ayvazyan, üçlü bir açıklama ile Azerbaycan’ın yükümlülüklerini ihlal ettiğine bir kez daha eşbaşkanların dikkatini çekti.

Bakana göre, bunun en bariz tezahürü, eşbaşkanların bölgeye yaptığı ziyaret sırasında dün Artsakh-Azerbaycan temas hattında gerçekleştirilen provokatif eylemlerdi.

Azerbaycan’ın askeri-siyasi liderliğinin çeşitli düzeylerde dile getirdiği nefret söylemine atıfta bulunan bakan, Azerbaycan’ın barış sürecine yapıcı bir şekilde giremediğini, güç kullanma politikasından vazgeçemediğini bir kez daha kanıtladıklarını vurguladı.

Toplantıda Ermenistan Dışişleri Bakanı ve AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları, AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları çerçevesinde barış sürecinin yeniden başlaması sorunlarına değindi.

Ermenistan Kamu Radyosu