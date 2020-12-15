Ermenistan-AB görüşmesi – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Başbakan Yardımcısı ve AB Büyükelçisi, Artsakh ile ilgili son gelişmeleri görüştü

Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan, AB’nin Ermenistan Büyükelçisi Andrea Victorini’yi kabul etti.

Görüşmede Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan, AB ve üye ülkelerle ilişkilerin derinleştirilmesinin, Ermenistan’ın dış politika önceliklerinden biri olduğunu kaydetti.

AB ile vize serbestleştirme diyaloğunun başlamasının, ikili gündemin kilit maddelerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

“Taraflar, Artsakh’taki Ermeni kültür mirasının korunması ve Artsakh’la ilgili son gelişmeleri tartıştılar.

Başbakan Yardımcısı, tutuklu değişimi sürecine ilişkin bilgi vererek, bu yönde yakın zamanda yeni gelişmelerin beklendiğini kaydetti.

Açıklamada Ermeni tarafının, Azerbaycan’ın saldırganlığı nedeniyle yerlerinden edilenlere insani yardım sağladığı için AB’ye teşekkür ettiği belirtildi.

Muhataplar Ermenistan’da uygulanan reform gündemine değindi.

Özellikle, kamu yönetimi reformu ve dijitalleşme konusundaki mevcut işbirliği durumu ve sonraki adımlar tartışıldı.

Başbakan Yardımcısı ayrıca, hükümet tarafından geliştirilen krizle mücadele ekonomik programından da bahsetti.

Ermenistan Kamu Radyosu