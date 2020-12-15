“Diyanet’in bütçesi halkımızın helal etmediği bir bütçedir”

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya “Diyanet ödeneğinde bütün vatandaşlarımızın hakkı var. Türkiye’de Hristiyan, Yahudi, Ezidi, Süryani, Alevi, Caferi, Şafi ve inanmayan tüm vatandaşlarımız da herkes gibi vergi veriyor. Camiye gidenden de gitmeyenden de bu vergi zorla alınıyor” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) konuştu.

Kaya, sistemin her kurumunda adaletsizlik yaşandığını belirtip “İnsanların inanç adına bir ehliyet atfettikleri Diyanet kurumu, diğer tüm kurumlardan daha fazla vebal, haksızlık, bağnazlık, adaletsizlik ve çürümüşlük içerisinde” dedi.

“Diyanet’in ödeneğinde herkesin hakkı var”

“13 bakanlığı aşan bütçesiyle ve yüz binlerce kadrosuyla Diyanet 83 milyon insanı temsil ediyor mu ki böyle devasa bir bütçeye sahip?” diye soran Kaya, şöyle devam etti:

“Tahrip olmuş dinciliğin temsili olarak Diyanet’in varlığı saraylar için bir beka meselesidir.

“Diyanet’e tahsis edilen ödenekte bütün vatandaşlarımızın hakkı vardır. Ama Diyanet, sadece Sünni ve Hanefi geleneği üzerine bir tedrisata sahiptir.

“Türkiye’de Hristiyan, Yahudi, Ezidi, Süryani, Alevi, Caferi, Şafi ve inanmayan tüm vatandaşlarımız da herkes gibi vergilerini veriyor. Camiye gidenden de gitmeyenden de bu vergi zorla alınıyor.

“Bu, halkımızın razı olmadığı ve helal etmediği bir bütçedir. Devletin dini ve mezhebi olmaz. Devletin dini de mezhebi de adalettir o kadar.”

Milletvekilimiz Hüda Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerine TBMM'de konuşuyor. CANLI #HalkınBütçesi https://t.co/nLMAG012PG — HDP (@HDPgenelmerkezi) December 15, 2020

Manşet görseli: Anadolu Ajansı

(DŞ)

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