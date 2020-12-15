Bu fotoğrafa 4 müebbet 1 beraat

Cihat Arpacık

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesi sonrası katil Ogün Samast’ın, Samsun’da yakalanmasının ardından çekilen “Poster Fotoğrafı”nda rolü olan kamu görevlileri hakkında değişik cezalar isteniyor.

Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve son aşamaya gelen davada savcı mütalaasını açıkladı.

Firari sanıklar Fetullah Gülen, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan ve Zekeriya Öz’ün dosyalarının ayrılmasını isteyen savcı, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski İstanbul Jandarma İstihbarat Tim Komutanı Muharrem Demirkale ve eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu hakkında müebbet hapis cezası talep etti.

Cinayeti işledikten sonra İstanbul’dan kaçan Samast, Samsun’da yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü.

Burada, polis ve jandarma personeli Samast’ın eline Türk bayrağı vermiş ve Atatürk’ün “Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez” sözünün yazılı olduğu bir takvim önünde fotoğraflarını çekmişti.

O dönem kamuoyunda çokça tartışılan bu fotoğrafın çekilmesinde rolü olan kamu görevlileri de bu davada yargılanıyordu.

Fotoğraftaki komiser hakkında “suçluyu övmekten” ceza istendi

Mütalaada, Samast’la birlikte fotoğraf çektiren komiser Ahmet Çetiner hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olma”, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından beraat, “ses ve görüntülerin kayda alınması”, “görevi kötüye Kullanma”, “gizliligin ihlali”, “suçu ve suçluyu övmek” suçlarından ise ceza istendi.

Samast’la fotoğraf çektiren isimlerden biri olan ve faile Türk bayrağını çıkartması yönünde telkinde bulunarak Atatürk’ün sözünün tam olarak fotoğrafta görülebilmesi amacıyla personele şapkalarını çıkarttıran Astsubay Başçavuş Birol Ustaoğlu ve Yüzbaşı Murat Bayrak hakkında “anayasayı ihlal ve örgüt suçlarından” beraat istenirken, “ses ve görüntülerin kayda alınması”, ”görevi kötüye kullanma”, ”gizliligin Iihlali”, ”suçu ve suçluyu övmek” suçlarından ise mahkumiyet talep edildi.

Fotoğraftaki sanıklar “A5” olarak kodlandı

Fotoğrafta bulunan diğer sanık Metin Balta hakkında daha ağır cezalar isteniyor.

Dönemin Samsun Terörle Mücadele Şube Müdür Vekili Balta’nın FETÖ üyesi olduğuna yönelik deliller elde edildi.

2018’de Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mahkemeye gönderdiği veri inceleme raporunda Balta’nın örgüt içinde A5 olarak kodlandığı belirtiliyordu.

A5, “FETÖ/PDY terör örgütü ve liderine mensubiyeti olan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan” kişilere yine örgüt tarafından verilen bir kod.

Savcı, Balta’nın FETÖ amaçları doğrultusunda bu görüntülerin çekilmesi talimatını verdiğini ve basın yoluyla yayılmasını sağladığını belirterek ”Anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “örgüt kurma ve yönetme”, ”kasten cinayet”, ”suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından müebbete varan cezalar istedi.

Samast’la hatıra fotoğrafı çekenlerden biri de dönemin Samsun Güvenlik Şube Müdürü Yakup Kurtaran’dı.

Kurtaran’ın da örgüt tarafından A5 olarak kodlandığı belirlendi. Bylock kullanıcı olduğu da anlaşılan Kurtaran hakkında müebbet hapis cezası isteniyor

Fotoğrafları çeken personel ankesör şüphelisi

Söz konusu görüntüleri çeken Jandarma personeli astsubay Yüksel Avan’ın da FETÖ üyelerinin birbiriyle haberleşmek için ankesör yöntemini kullanan kişilerden biri olduğu belirlendi.

Avan da mütalaada anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiği suçlamasıyla müebbetle cezalandırılması istenen sanıklar arasında.

Şube müdürü hakkında delil yok

Avan’ın şube müdürü Atilla Güçlüoğlu hakkında her türlü şüpheden uzak, somut ve kesin delil elde edilememesi nedeniyle beraat isteniyor.

Samast’ın Türk bayraklı görüntülerini ele geçirerek yayınlanmasını sağlayan eski FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün de hakkında müebbet istenen sanıklar arasında bulunuyor.

Independent Turkce