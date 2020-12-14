SEVAN NİŞANYAN’A SESLENİYORUZ: HADDİNİ BİL! AYŞEGÜL SANDIKÇIOĞLU YALNIZ DEĞİLDİR!

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Daha önce de eşine şiddet uygulaması ve çeşitli zeminlerde kadınlara yönelik saldırılarıyla gündeme gelmiş olan Sevan Nişanyan bugün yine kadın düşmanlığına devam ederken diğer yandan da Çanakkale Şube Başkanımız Ayşegül Sandıkçıoğlu’nu hedef gösterecek kadar haddini aşmış ve alçalmış durumdadır.

Son günlerde kadınların tacizcileri ifşa etme hareketi ile ilgili olarak Nişanyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tacize karşı yapılan ifşaların bir linç teşebbüsü olduğunu, kadınlar tarafından yapılan taciz ve cinsel istismar beyanlarının cinsel tacizden daha ağır bir suç olduğunu ve mutlaka kovuşturulması ve en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini dile getirerek kadın düşmanlığında el arttırdı. Sevan Nişanyan bu paylaşımla, kadınların yaşadıkları cinsel şiddeti ve faillerini ifşa etmelerini linçle bir tutmakla yetinmiyor, tacizcileri savunmaya kadınları kriminalize etmeye çalışıyor ve eril yargıyı da tacizcilerin yardımına çağırıyor. Kadın düşmalığında kendisini çok açık olarak” ifşa” eden Nişanyan’ın bu paylaşımıyla ilgili ayrıca yorum yapmaya dahi gerek duymuyoruz.

Elbette ki; BES’li kadınlar olarak kadına yönelik her türlü şiddetin münferit değil politik olduğunu, bu temelde ifşa hareketini desteklediğimizi, tacize uğrayan tüm kızkardeşlerimizi kadın dayanışmasıyla kucakladığımızı ve yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz.

Sözkonusu kadın düşmanı sosyal medya paylaşımına; sorgulayan, eleştiren ve ifşa eylemini destekleyen cevap geliştiren Çanakkale Şube Başkanımız Ayşegül Sandıkçıoğlu arkadaşımıza Nişanyan’ın verdiği cevap aynen şu şekilde: “ Bu bacı gibi düşünenler terör suçlusu olarak yargılansa üzülür müyüz?”

Neresinden tutsanız elinizde kalan bu ifadeler, mücadelemize gerekçe olan bir çok argümanı içerisinde barındırıyor. Biz kadınlar eşitlik ve özgürlük mücadelemizi tam da bu eril zihniyete ve bu “cisimleşmiş” hallerine karşı sürdürüyoruz.

Nişanyan’ın “Terörist” kolaycılığını da AKP-MHP bloğundan öğrendiğini çok iyi biliyoruz. Sıkışan, başedemeyen, cevap üretemeyen, zihniyetinin ve konforunun tehdit altında olduğunu hisseden Nişanyan, geçer akçeyi çok iyi öğrenmiş, “terörist” kolaycılığına kaçıvermiş. Üstüne üstlük işi ihbarcılığa ve hedef göstermeye kadar götürme cüretini kendisinde görebilmiş iktidarın yargısını göreve çağırıvermiş.

Sevan Nişanyan’ı sadece kınamıyoruz, uyarıyoruz da! Erkekliğin konforlu alanına çok alışıksınız biliyoruz, erkek egemen sisteme güvenerek haddinizi aşıyor ve cüretten cürete atlıyorsunuz. Ama kadın özgürlük mücadelesi, erkek egemen sistemi de, eril zihniyeti de, sizlere sağladığı erkeklik konforunuzu da başınıza yıkma yolunda emin ve güçlü adımlarla yükselerek sürüyor! Örgütlü kadın mücadelesinden korkmakta çok haklısınız.

Tekrar ediyoruz! Ayşegül Sandıkçıoğlu yalnız değildir!

Ve korkmaya devam edin: “ARTIK UYKULARIN KAÇMA ZAMANI!”

BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI MERKEZ KADIN SEKRETERLİĞİ

http://www.bes.org.tr/haberler.php?id=7892&fbclid=IwAR1XdnrwU3R2AAs9C-yXC_033_I4dkTNrXvhJFiBQOHBlkHsg4HpOAcmqWk