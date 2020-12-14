Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan Karabağ’a 54 vagon insani yardım

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, pazartesi gününe kadar demiryolları üzerinden Artsakh’a (Dağlık Karabağ) 54 vagonla toplam 1.2 bin ton insani yardım gönderileceğini bildirdi.

Açıklamada, “11-14 Aralık diliminde Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Dağlık Karabağ’a sivil halka insani yardım taşıyacak olan 54 vagon gönderecek. Rusya’nın toplam 8 kentinden gönderim gerçekleştirilecek” ifadelerine yer verildi.

Rusya’nın Tihoretsk ve Ulyanovsk kentlerinden 4 vagon gönderildiğini, başkent Moskova, İvanovo ve Ufa’dan sevkiyatın başladığı kaydedilen açıklamada, toplam 1.2 bin tonluk insani yardımın inşaat malzemeleri, elektrik trafoları, yangın tankerleri ve ev araç gereçleri gibi kalemlerden oluştuğu vurgulandı.

Açıklamada, “Soğuk havalardan önce yıkılan konutların onarımına başlanması için Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın ilk parti insani yardım teslimatı, havacılık ve karayolu üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştirildi. Şimdi işler planlı aşamaya geçti, bu nedenle demiryolu taşımacılığı da devreye alındı” denildi.

Artsakh’ta 27 Eylül’de alevlenen çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’ın 10 Kasım itibariyle imzaladıkları anlaşmayla sona ermişti.

ERMENİ HABER AJANSI