Ruben Safrastyan’a göre Türkiye en önemli hedefine ulaşamadı

Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı başlattığı savaşta Türkiye, Artsakh’ın tüm sınırı boyunca Ruslarla barış gücü konuşlandırmak olan en önemli hedefine ulaşamadı. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Doğu Çalışmaları Enstitüsü Bilimsel Direktör Vekili Akademisyen Türkolog Ruben Safrastyan, “Armenpress” basın salonunda yapılan basın toplantısında bundan bahsetti. Türkolog’a göre, Türkiye’nin stratejik hedefi bölgeyi etki alanı haline getirmek ve Artsakh Cumhuriyeti’nin yanı sıra Ermenistan Cumhuriyeti’ne de ağır bir darbe vurmaktı. Türkiye’nin taktik hedefi, barışı koruma güçlerini Artsakh sınırının tamamı boyunca Rus barış güçlerinin yanında konuşlandırmaktı. Başaramadı, Rus tarafı buna izin vermedi.

“Bir sonraki hedef, Rus-Türk izleme merkezinin üyeleri olarak Türk militanların izleme bahanesiyle Artsakh’a girmesine izin vermekti. Görünüşe göre de başarılı görünmüyor, Ruslar buna karşı çıkıyor ve izleme, Artsakh bölgesine giren merkezin Türk temsilcilerinin değil, teknik araçlarla bu merkezden gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ruben Safrastyan, “Türkiye bu iki hedefe ulaşamadı” dedi. Türkiye’ye izleme merkezinin bir parçası olma fırsatı verildi, Rusların izin verdiği asgari buydu. Ruben Safrastyan’a göre, tabii ki Türkiye için önemli çünkü Güney Kafkasya’da yasal olarak belirli eylemleri gerçekleştirme hakkına sahip oldular.

Türkolog’a göre bu dönemde Türkiye’nin Azerbaycan üzerindeki etkisinde keskin bir artışa, Azerbaycan’ın bağımsızlığını Türkiye lehine önemli ölçüde kaybettiğine şahit olduk. Türkiye bu durumu kullanarak silahlı kuvvetlerini Azerbaycan’da konuşlandırma fırsatı yakalıyor.

“Yakın gelecekte Türkiye’nin Nahçıvan’daki askeri üssünü ‘yasallaştırmasını’ ve Azerbaycan topraklarında askeri merkezler inşa etmesini bekliyorum. Bunun Hazar Denizi kıyılarına yaklaşmak için bazı fırsatlar yaratacağını göz ardı etmiyorum” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu