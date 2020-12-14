Lavrov, İran’ın Dağlık Karabağ programına neden dikkat edilmediğini açıkladı

Dağlık Karabağ anlaşmazlığı çözümünün formatını Ermenistan ve Azerbaycan seçmeliydi, açıklamadaki katılımcıların kompozisyonunun ve İran’ın Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili programına neden dikkat etmemelerinin nedeni budur. RIA Novosti’nin bildirdiğine göre, açıklama Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’dan geldi.

“Artık anlaşmaya kimin ve ne zaman yardım edip edemediğini düşünmemize gerek yok. Azerbaycan ve Ermenistan’ın formatı seçmesi gerektiğini bir kez daha vurgulayayım. Duyuruya katılanların kompozisyonunun nedeni budur. Ve İran veya Türkiye pahasına böyle bir girişimde bulunulmadı. İran’ın barış planına neden dikkat etmediler sorusuna İran devlet televizyonuna verdiği röportajda “Şimdi tüm anlaşmaları nasıl tamamlayıp çatışmayı bir arada yaşama bölgesine ve daha da iyisi iyi komşuluk ve işbirliği bölgesine dönüştürmeyi düşünmek önemlidir” dedi.

“Dağlık Karabağ örneğinde, kan dökülmesine son verme arzusuyla hareket ettik. Çatışmanın tarafları, Ermenistan ve Azerbaycan, bunu Rusya Federasyonu aracılığıyla yapmakla ilgilendiklerini ifade ettiler. Burada “geri” bir fikir yok. Lavrov, “Bu arada, Dışişleri Bakanı olduğum yıllarda İranlı meslektaşlarımla yaptığım temaslarda Karabağ meselesine ilgi olduğunu ve bu konuya istişarelerimizde veya görüşmelerimizde değinildiğini hatırlamıyorum.”

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi İran’ın transit çıkarlarını etkileyeceğinden İran’ın endişesinin anlaşılabilir olduğunu kaydetti.

“Çatışmanın nihai sonucu, bölgedeki ilişkilerin normalleşmesi olmalıdır.”

“Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya liderlerinin 9 Kasım’da imzaladıkları ortak bildiride, çatışmanın sıcak döneminde İran girişiminde de mevcut olan ana yönleri açıkça belirtiyor” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu