Güreş Dünya Kupası’nda Ermenistan’ı temsil eden sporcu gümüş madalya kazandı

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Güreş Dünya kupasında Ezidi kökenli Ermenistanlı sporcu Malkhas Amoyan Ermenistan adına gümüş madalya kazandı.
Final karşılaşmasında Amoyan’ın rakibi Macaristanlı Balint Korpasi’ydi. Mücadele 1:1 sonuçlandı, fakat zafer Macaristanlı sporcuya verildi.
İlk karşılaşmada Malkhas Amoyan Sırbistanlı güreşçi Aleksandr Mksimoviç’a karşı 6:0 üstünlük sağlamıştı, daha sonra 1/4 finalde Moldovalı Valentin Petiçin’i 12:0 skorluk yenilgiye uğrattıktan sonra Ermenistanlı güreşçi yarı finalde Türk sporcu Çengiz Arslan’a karşı da zafer kazanmıştı.
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