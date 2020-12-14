Ermenistan ve Artsakh’da üç günlük yas ilan edilecek

Ermenistan ve Artsakh’da üç günlük yas ilan edilecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 19 Aralık, düşmanlıkların sona ermesinin kırkıncı günü olduğunu ve 19 Aralık’ta Ermenistan’da üç günlük bir yas döneminin ilan edileceğini söyledi. Ona göre Cumhuriyet Meydanı’ndan Yerablur’a bir anma yürüyüşü düzenlenecek. Başka anma etkinlikleri de olacak.

“O günden itibaren şehitlerimizin tüm cesetlerinin bulunamaması mümkün, çok sayıda tanınmayan cesetlerimiz olacak, ancak bu tür bir devlet kararının artık ertelenemeyeceğini düşünüyorum.” Diyen Başbakan, kaybolan cesetlerin aranacağı, tespit edileceği çalışmalar daha yoğun hale geleceğini temin etti.

Artsakh Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerinde Anavatanı savunurken hayatını kaybeden şehitlerin anısına üç günlük yas ilan etme konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Arayik Harutyunyan, “Onların isimleri sonsuza dek kalbimizde ve Ermeni tarihinin sayfalarında kalacak ve bizi gelecekte vatanseverlik çalışmalarını sürdürmeye mecbur edecek.” Arayik Harutyunyan, bu nedenle Ermeni milleti için acı, gurur ve mecburiyet yası olacaktır “dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu