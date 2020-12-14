Ermenistan: Eski pozisyonlara dönmek için görüşmeler sürüyor

Karabağ’da yaşanan ateşkes ihlali sonrası Ermenistan’dan yapılan açıklamada “Eski pozisyonlara dönülmesi için görüşmeler sürüyor” dendi. Gelişme sonrası Rus Barış Gücü’nün görev alanı genişledi.

Karabağ’ın Hadrut bölgesinde 12 Aralık Cumartesi günü ateşkes ihlali yaşanmıştı. Ermenistan Azerbaycan ordusunun iki köye saldırı düzenlediğini açıklarken Azerbaycan da Ermenistan’ı ateşkesi bozmakla suçlamıştı. Çatışmalar üzenine Rus birlikleri bölgede konuşlanmıştı. Ermenistan Savunma Bakanlığı kronuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“12 Aralık’ta Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin 9 Kasım’da imzalanan üçlü bildirgeye aykırı olarak Karabağ Cumhuriyeti’nin Hadrut bölgesindeki Hin Tağer ve Khtsaberd köylerine saldırı başlattı

Birkaç saatlik savaşın sonucu olarak, Azerbaycan güçleri Hin Tağer köyüne girmeyi ve ayrıca Khtsaberd köyüne yaklaşmayı başardı. Ermeni tarafında altı asker yaralanmış, düşman da zayiat vermiş ve yaralanmıştır.

Azerbaycan tarafının eylemleri, Karabağ’da konuşlanmış Rus barışı koruma birliğinin önderliğinde derhal tartışma konusu oldu. Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan ordusu arasında Hadrut bölgesinde durumu çözmek ve eski saflarına döndürmek için görüşmelerin sürdüğünü de eklemek gerekir.”

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise gelişmeyle ilgili olarak 13 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun ‘ormanlık alanlarda’ kaldığını ve saldırılarda bulunan Ermeni kuvvetlerine karşı operasyon düzenlediğini söyledi.

Bakanlığın açıklamasında 26 Kasım’da Hocavend bölgesinin Sur köyüne üç Azerbaycan askerinin öldürüldüğü ve iki kişinin yaralandığı bir saldırı düzenlendiği, 8 Aralık’ta da Hadrut yakınlarında bir askerin öldürüldüğü ve bir sivilin yaralandığı ifade edildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Azerbaycan güçleri çatışma sırasında en az iki savaş esiri ele geçirdiğini öne sürüyor.

Bu gelişmeyle Rus barış güçleri, Dağlık Karabağ’daki kontrol alanlarını genişletti.

Rus Barış gücü başkanı Rustam Muradov’a göre, 11-12 Aralık’ta Dağlık Karabağ’ın güneyinde Hadrut bölgesindeki Khtsaberd (Chaylaggala) ve Hin Tagher (Kohna Taghlar) köylerinde çatışma çıktı.

Çatışmanın sona ermesinden kısa bir süre sonra, Rus barış güçleri Khtsaberd ve Hin Tagher’e girdi.

Rus Hükümeti tarafından yayınlanan önceki haritalara göre, Hin Tagher ve Khtsaberd Barış Gücü’nün yetki alanının dışındaydı.

Agos