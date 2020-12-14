Eksik yargılamanın kararı cinayeti aydınlatmaz

Hrant Dink’in katledilişine ilişkin 13 yıldır süren davanın yarınki duruşmasında savcının mütalaasını vermesi bekleniyor. Davanın avukatı Bakırcıoğlu, “Eksik yürütülen bir soruşturma ve bütünsel yürütülmeyen bir yargılama sonucu oluşturulan bir mütalaa olacaktır” dedi.

Meral DANYILDIZ

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada, savcının esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunması bekleniyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın görülecek davada aralarında emniyet, istihbarat ve kamu görevlilerinin de olduğu 76 sanık yargılanıyor.

Davada istenen yazışmaların yapılmadığını, talep edilen istihbaratçıların dinlenmediğini söyleyen Dink Ailesi avukatı Hakan Bakırcıoğlu süreci BirGün’e değerlendirdi. 13 yıldır bütünsel bir yargılama yapılmadığını ve soruşturmanın bir bütünsellik içerisinde sürdürülmediğini belirten Bakırcıoğlu, “Cinayete giden süreçte yaşananlarla cinayet arasında bir süreklilik ve ciddi bir bağ olduğunu, cinayete giden süreçte yaşananları ise savcılık ve başsavcılıkların etkin bir şekilde soruşturmadığını söyledik” dedi.

İTİRAZLARIMIZ DA REDDEDİLDİ

Cinayete giden süreçte Dink’e yönelik linçe katılanlar için kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini de hatırlatan Bakırcıoğlu, yapılan itirazların da reddedildiğini aktardı. Mahkeme tarafından bir kovuşturma gerçekleştirilmediğine dikkat çeken Bakırcıoğlu, şunları dile getirdi: “Bütünsel yargılama gerçekleşmedi. Bütünsel bir yargılama yapılmaması sebebiyle çıkacak olan karar her durumda bir cinayetin tüm yönlerini aydınlatan bir karar olmayacak. ”

Bakırcıoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: “Mütalaanın da eksik yürütülen bir soruşturma ve bütünsel yürütülmeyen bir yargılama sonucu oluşturulan bir mütalaa olduğunu düşünmekteyiz. Ama mütalaanın her şeye rağmen içeriğini görmemiz gerekiyor.”

BirGün Gazetesi