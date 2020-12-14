Bazı bilgilere göre Türkler Ermeni köylerinin ele geçirilmesinde yer aldı – Ermenistan Kamu Radyosu

Bazı bilgilere göre Türkler Ermeni köylerinin ele geçirilmesinde yer aldı

Bazı bilgilere göre Türk özel kuvvetleri de Artsakh’ın Ermeni köylerine Khtsaberd ve Hin Tağer’e düzenlenen saldırıya katıldı.

Başbakan, çatışmanın ancak küçük bir Rus barış gücü birliği savaş alanına yaklaştıktan sonra durduğunu söyledi. Ancak Hin Tağer ve Khtsaberd Azerbaycan’ın kontrolü altına girdi.

Başbakan, iki köyün topraklarının eski Dağlık Karabağ Özerk Oblastı bölgesi sınırları içinde olduğunu vurguladı ve bu mantıktan, özellikle 9 Kasım itibariyle Ermeni ordusunun kontrolü altında oldukları için Ermeni kuvvetlerinin kontrolü altında olması gerektiği sonucuna vardı.

Ermenistan Başbakanı, açıklamasında Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından tescil edilen üçlü anlaşmayı Azerbaycan tarafının ihlal ettiğini belirtti. Nikol Paşinyan’a göre, Azerbaycan’ın saldırısı sırasında Ermeni yerleşimlerinin topraklarında barışı koruma görevlilerinin neden konuşlandırılmadığı ayrı bir araştırma konusudur.

Ermenistan Kamu Radyosu