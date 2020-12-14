Azerbaycan’ın eylemleri, Artsakh’taki Rus barış güçlerinin varlığının değerini düşürmeyi hedefliyor

Son günlerde, 9 Kasım’dan bu yana askeri durumdaki en ciddi tırmanışı yaşadık. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bunu bugün Facebook sayfasında canlı olarak duyurdu.

“Geçen Cumartesi, Rus barış güçlerinin henüz o bölgede konuşlanmamasından yararlanarak, Azerbaycan kuvvetlerinin özel kuvvetleri, Artsakh’ın Hadrut’undaki Hin Tağer, Khtsaberd köylerine saldırdı ve bu yerleşimlerin kontrolünü ele geçirdi. O bölgede sivil nüfus yoktu. Operasyon sırasında Artsakh Savunma Ordusu’nun altı askeri yaralandı. Açıklığa kavuşturulan diğer mağdurlarla ilgili bilgiler var. “Mağdurların olabileceği yer şu anda erişilemez durumda, oraya erişimi sağlamak için önlemler alınıyor” dedi.

Elbette, Azerbaycan’ın attığı adımlar kışkırtıcı ama aynı zamanda Rus barışı koruma görevlilerinin varlığını değersizleştirmeyi de amaçlıyor. Barış güçlerinin provokasyonlarını durduramadıklarını ve Khtsaberd, Hin Tağer kaderinin Rus barış güçleri için ilk ciddi sınav olduğunu göstermek istiyorlar.

Ermenistan Kamu Radyosu