Azerbaycan’da dört asker tutuklandı

Azerbaycan Başsavcılığı dört askerin Ermeni askerlerin cesetlerine ve Ermeni Mezarlığı’na hakaret ettikleri gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.

Başsavcılık’tan yapılan açıklamaya göre her ikisi de çavuş olarak görev yapan iki asker “Zengilan bölgesindeki çatışmalar sırasında öldürülen Ermeni askerlerin bedenlerine hakaret etmekle” suçlanıyor. Diğer iki asker, “Hocavend ilçesine bağlı Madatlı köyündeki mezarlıkta Ermeni mezar taşlarını tahrip ederek aşağılayıcı eylemlerde bulunmakla” suçlanıyor. Dört askerin de eylemlerini videoya çekerek sosyal medyada yaydıkları belirtildi.

Söz konusu askerler gözaltına alındı ve tutuklandı.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, “sosyal medyada yayılan diğer videolar için gerekli araştırmalar yapılacak ve sonuçlar hakkında kamuoyuna detaylı bilgi verilecek”.

Açıklamada ayrıca, “Azerbaycan Cumhuriyeti askerleri tarafından işlenen bu tür suç eylemlerinin kabul edilemez olduğu ve Azerbaycan halkının hoşgörülü, çok kültürlü değerlere sahip ve tarihsel olarak insancıl zihniyetiyle çeliştiği” belirtildi.

(BBC Azerbaycanca)

Agos