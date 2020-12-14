Azerbaycan kazanmadı, Azerbaycan ejderha dişleri ekti – Ermenistan Kamu Radyosu

BDT İşleri Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Konstantin Zatulin, Avrasya Entegrasyonu ve Yurttaşlarla İlişkiler NSN’ye söyledi.

Ona göre Azerbaycan kazanmadı, ejderhanın dişlerini ekti. “Azerbaycan Rusya’yı uyardı, Ermenistan ve ona karşı şevkatli devletleri tarafından kendisine karşı bir nefret dalgası yarattı. Fransa ve Hollanda’da duyuruların yapılması boşuna değil. Bu “zafer” Türkiye’ye geri dönebilir. Örneğin 1974’ten beri Kuzey Kıbrıs’ı işgal ediyor. Erdoğan, Karabağ’ın uzlaşma sürecini uzun ertelemesinden dolayı eleştirdi. Kıbrıs ne kadar sürüyor ? “20 yıldan fazla,” diye hatırlattı Zatulin.

Milletvekili, Rusya’nın bundan böyle Kafkasya’daki politikasını yoğunlaştırması gerektiğine inanıyor. “Yalnızca Rusya’nın kararı Azerbaycan’ın saldırısı Ermenistan’a yayılmasını engelledi. Bazı durumlar oldu, Ermenistan’da Rus helikopterinin vurulması gibi . Bütün bunlar, Rusya’nın barışı koruma harekatına alternatif olmadığını ve Rusya’nın Kafkasya’daki varlığının güçlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. “Azerbaycan stratejik olarak sorunlu görülmelidir” dedi.

Milletvekili, Erdoğan’ın Ermenistan’a “fikirlerini başında toparlama” çağrısını da eleştirdi. “Bu, Türk liderin bir başka övünmesidir. Kasıtlı olarak Ermenistan’ı kızdırıyor ve egosunu gururlandırıyor. Aliyev de aynısını yapıyor. “Görünüşe göre yoldaki insanların duygularını görmezden geliyorlar.”

Zatulin, Moskova’nın Ermenistan’ın savunmasını daha net ifade edip etmemesi gerektiğini sordu. “Rusya bu konuda daha önce ifade etti, KGAÖ içindeki işbirliğinden kaynaklanıyor. Bugün sadece Ermenistan’dan değil, Dağlık Karabağ’dan da bahsediyoruz. “Moskova Ermenistan’a değil, tüm Ermeni halkına olan yükümlülüklerini hatırlamalıdır.”

Ermenistan Kamu Radyosu