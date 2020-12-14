Analist Ozinian: Asıl soru ateşkes ihlali kime yarıyor?

Merkezi Washington DC’de bulunan Amerikan Ermeni Asamblesi’nin Doğu ve Kafkas Uzmanı Alin Ozinian bölgedeki gelişmeleri bianet’e değerlendirdi.

Pınar Tarcan

Ermenistan ve Azerbaycan arasında uzun süren bir 2020 savaşının ardından 9 Kasım’da ilan edilen ateşkes hafta sonu bozuldu.

Amerikan Ermeni Asamblesi’nin Doğu ve Kafkas Uzmanı olan Alin Ozinianbianet’in sorularını yanıtlarken, asıl sorunun “Ateşkesin bozulmasının kime yarayacağı olduğunu” söylüyor.

Ateşkesin bozulmasıyla ilgili taraflar birbirini suçluyor.. Hata ateşkes maddelerinde mi?

Evet taraflar birbirlerini suçluyorlar 9 Kasım’da ilan edilen ateşkesin ihlaliyle ilgili. Hadrut yakınlarındaki sınır hattının devamı hareketlendi.

Ermenistan, Azerbaycan’ın bu bölgeye girip daha çok toprak almaya çalıştığını söylüyor, Azerbaycan ise Ermenistan’ın bölgeden çekilmekte direndiğini söylüyor.

Geçen sefer savaşın başında da bölgede olmadığımız, asker olmadığımız için o bölgede çok uzun süredir, Ermenistan’ın ve uluslararası kamuoyunun talebi gereği kamera sistemi olmadığı için kimin ilk ateşi açtığıyla ilgili iki tarafın iddiaları tek dayanağımız.

Ama şunu söyleyebiliriz, kimin ihlal ettiğinden ziyade Rus barış gücü geniş çaplı bir çatışma yaşanmadığını açıkladı. Ateşkesin ilk ihlal edildiği anı tahmin etmek güç, yaralılar ölüler oldu ama barış gücü zamanında orada değildi.

Ateşkesin yapılması kime yarıyor? sorusundan yola çıkacak olursak ateşkesin kimin tarafından ihlal edildiğini de tahmin etmeniz gerekiyor.

“Aliyev’in açıklaması soykırımvari bir söylem”

Ben savaşın başından itibaren kişisel olarak Azerbaycan’ın ihlal eden taraf olduğunu biliyorum ki ondan sonra da planlı programlı bir savaş başladı.

Ama son olayda bunu bu kadar net söylemek kolay değil. Eğer o gece çok yoğun bir çatışma olsaydı bunu Azerbaycan başlattı denilebilirdi, ama değil.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ateşkes ihlalini duyurduğunu açıkladıktan sonra Aliyev “Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz” diye bir açıklamada bulundu.

Bu soykırımvari bir cümle, eğer böyle bir planı varsa ateşkesi Azerbaycan tarafının bozmuş olması olası.

“Ateşkesin bozulması maddelerden değil”

Azerbaycan’daki kutlamalar ateşkesin bozulmasını psikolojik olarak tetiklemiş olabilir mi?

Azerbaycan’daki kutlamaların psikolojik olarak etkileyeceğini sanmıyorum. Çünkü bu ateşkesin bozulması bununla ilintili değil. Savaşın seyri tamamen Aliyev ve Erdoğan’ın söylemleriyle ilgili.

Halk bazındaki bir motivasyonun savaşı etkileyeceğini düşünmüyorum.

Hayır hata ateşkes maddelerinde değil. Sorun burada güçlerin planlarını bilememekten kaynaklanıyor bence.

Ermenistan’a gözdağı olabilir bu ateşkesin ihlali. Belki aldıkları rövanş yeterli değil.

Protestolar: Herkesin evinde bir ölü var

Ateşkes sonrası Ermenistan’daki protesto dalgasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ateşkes sonrası Ermenistan’daki protesto dalgaları. Ermenistan çok üzgün tabii ki, Düşünmediği çapta bir yenilgi yaşıyor. Buradaki mevzu bahis toprak kaybı değil, can kaybı.

Hemen hemen herkesin evinde bir ölü var.

“Ermenistan’da bu yıl Noel coşkusu bile yok”

Noel öncesi olmasına karşın hiçbir evde bunun coşkusu yok. Ermenistan’daki protestoları ben halk hareketi olarak değerlendirmiyorum.

Paşinyan’ın istifasını protestoların çok büyük bir kısmındaki dışındakiler evet istiyor. Çünkü büyük bir yenilgi, Paşinyan aslında bu istifayı sunarak kendi ününü de düzeltebilir, seçimlere yeniden gidileceğini ilan edebilir.

Seçimlerde de yeniden kazanabilir. Yönetimde rüşvet alanlar vs. hep önceki yönetimler, kadrolar. Ben bu sokaklardaki dalganın yapay olduğunu anlamakla birlikte, bu eski kadroların Ermenistan halkı tarafından artık istenmediği de ortada.

(PT)

https://bianet.org/bianet/militarizm/235988-analist-ozinian-asil-soru-ateskes-ihlali-kime-yariyor