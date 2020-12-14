Afrikalı genç İslâm’ı seçti

Hristiyan olarak yetişen Afrikalı genç İslâm’ı seçerek Müslüman oldu.

RECEP MEBET

Hristiyan olarak yetişen Afrikalı genç İslâm’ı seçerek Müslüman oldu.

Almanya’nın Renanya-Palatina eyaletindeki Schifferstadt kasabasında görev yapan Hicret Camii İmam Hatibi hemşehrimiz Zeki (Kanbur) Akbatu, Güney Afrikalı Colin (15) için geçtiğimiz cuma günü ihtida töreni düzenlediklerini söyledi.

Müslüman bir ailenin çocuğu olmasına rağmen 5 yaşındayken Almanya’da Hristiyan koruyucu aileye verilen Colin’in dayısı sayesinde gerçekleri öğrendiğini anlatan Zeki Akbatu, “Türk arkadaşları sayesinde İslâm’ı araştırıp tanıyan genç kardeşimiz Müslüman olmaya karar verdi” dedi.

Hicret Camii’nde düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid’i söyleyerek Müslüman olan Afrikalı gencin, dedesinin ismi olan ‘Celil’ adını aldığını belirten Akbatu, “Cami cemaatimizle sevincini paylaşan kardeşimize Kuran-ı Kerim hediye ederek tebrik ettik” diye konuştu.

Avrupa’da İslâm’a olan ilginin her geçen gün arttığına işaret eden Akbatu, böylesine sevindirici bir gelişmeye şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

http://www.corumhakimiyet.net/guncel/afrikali-genc-islmi-secti-h18918.html