Yenilmedik, zaferimizi çaldılar – Ermenistan Kamu Radyosu

Yenilmedik, Putin zaferimizi aldı ve Aliyev’e verdi

Röportajı hazırlayan: Siranuyş Papyan

Konuşan: Türkolog Hakob Çakıryan

Sayın Çakıryan, Türkiye Dışişleri Bakanı, Ermenistan topraklarında gözlerinin olmadığını, sadece Türkiye’nin çok vektörlü bir politika izlediğini ve sorunların çözümü için fırsatlar gördüğünü söyledi.

Ermenistan’ın, Kafkasya’nın istikrarı ve ekonomik kalkınmasından faydalanmak yerine, Azerbaycan topraklarını işgal etmeye devam etmek istediğini ve sorunun diplomasi yoluyla çözülmesine yanaşmayan uluslararası sistem nedeniyle konunun 30 yıl sürdüğünü ekledi.

Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bildiğiniz gibi, Ermenistan 1991 yılında bağımsızlığını kazandığında, Türkiye diplomatik ilişkilerin kurulması için ilk günden itibaren ön koşullar öne sürdü.

Üçüncü bir ülke nedeniyle bu önkoşulları koyduğu için, uluslararası normlara göre bu bir saldırganlıktır.

Türkiye başta Ermenistan’ı ablukaya almadı, savaşı Azerbaycan’ın kazanacağını düşündüler.

Azerbaycan’ın artık kazanamayacağını hissettikleri anda, 1993’te Ermenistan’ı kuşattılar.

Yani Ermenistan’ı kuşattılar ve şimdi de çıkmış ekonomik kalkınmadan bahsediyorlar, uluslararası hukuktan bahsediyorlar.

Neye katkıda bulunacaklar?

Türkiye, Jön Türklerin 1915’te yarım bıraktığı işi tamamlamayı yani Ermenistan’ı soykırıma tabi tutmayı hedefliyor.

Tüm bunlardan sonra Çavuşoğlu utanmadan konuşuyor ve Putin de müttefik olarak Erdoğan’ı en yakın arkadaşı olarak görüyor.

Türkiye Pan-Türkizm planını uyguluyor mu?

Türkiye, ekonomik gücü buna izin vermediği için Pan-Türkizm programını uygulama fırsatına sahip değil, ancak Kafkasya’daki konumunu güçlendirebilir.

Azerbaycan’daki konumunu şimdiden önemli ölçüde güçlendirdi.

Ayrıca Putin “sayesinde” Ermenistan zayıfladı ve Artsakh Cumhuriyeti de artık yok.

Sonuçta Ermeni tarafı neden kaybetti?

Biz kaybetmedik, Putin zaferimizi aldı, Azerbaycan’a verdi çünkü Azerbaycan yenilirse Türkiye, yani Erdoğan yenilirdi, bu ise Putin’in yenilgisi olurdu.

Hatırlarsanız, aniden bir günde kaybettiğimiz ortaya çıktı.

Putin, Erdoğan ve Aliyev, savaş başladığında yıldırım zaferi için çabalıyorlardı.

Baktılar olmadı, yeni bir güçle saldırmaya başladılar.

44 gün, 84 milyonluk Türkiye’ye, getirdiği teröristlere, 10 milyonluk Azerbaycan’a karşı, bir avuç Ermeni askeriyle direndik.

Putin, bu gençlerin savaş alanındaki zaferini çaldı ve İlham’a verdi.

Ermenistan Kamu Radyosu