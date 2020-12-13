Rusya Savunma Bakanlığı: Karabağ’da ateşkese uyuluyor

Bakanlığın sitesinde yayınlanan bilgilendirme bülteninde, Dağlık Karabağ’da ateşkese temas hattının tamamında uyulduğu, 11 Aralık’ta Hadrut bölgesinde bir ateşkes ihlalinin saptandığı ifade edildi.

Açıklamada, “Ateşkese temas hattının tamamında uyuluyor. 11 Aralık’ta Hadrut bölgesinde bir ateşkes ihlali saptandı. Rus barış gücü birliklerinin eylemleri sayesinde gerilimin daha fazla tırmanması önlenmiş oldu” ifadelerine yer verildi.

Rus barış gücü birliklerinin vatandaşların sürekli ikamet yerlerine güvenli bir şekilde dönmelerini ve insani yardım almalarını sağladıklarını, ayrıca sivil altyapı tesislerini onarıp devreye aldıklarını bildiren bakanlık, Rus askerlerin son 24 saatte Ermenistan’dan Dağlık Karabağ’a toplan 634 sığınmacının güvenli bir şekilde dönmelerini sağladıklarını, şimdiye kadar toplam 38 bin 341 kişinin sürekli ikamet yerlerine döndüklerini vurguladı.

Rus barış gücü birliklerinin ayrıca Stepanakert’te mayın arama ve temizleme çalışmaları da yaptıkları kaydedilen açıklamada, aynı zamanda Rus askeri doktorların sivil halka sağlık hizmeti vermeye devam ettiği ifade edildi.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de alevlenen çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 10 Kasım itibariyle imzaladıkları anlaşmayla sona ermişti.

Sputnik Türkiye