Lavrov’dan İran açıklaması: Çıkarları göz ardı edilmedi

ASTANA MODELİ VE TÜRKİYE’NİN ÖNERİSİ

Lavrov konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: “Bizim tutumumuz şu şekildedir: Belirli bir kriz bölgesindeki duruma etki etme imkanı olan ülkeler (farklı yaklaşımları savunsalar bile) çabalarını, akan kanı durdurmak için birleştirmeye karar verdiklerinde, bu bizim için iyi bir örnek teşkil eder. Bu Astana formatının bir değeridir…”

Rus devlet ajansı Tass’ta yer alan habere göre Lavrov ayrıca; Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin Dağlık Karabağ konusunda yaptığı üçlü açıklamanın, İran’ın, ihtilafın başlarında gündeme getirdiği, bölge dışı aktörleri dışlayan, ‘bölgesel yaklaşım’ önerisiyle de uyumlu olduğunu söyledi.

Lavrov’a göre, bölgesel işbirliğine yönelik bu vizyon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, üç Trans-Kafkas devleti olan Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ile bu devletlerin üç komşusu olan İran, Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini öngören önerisiyle de benzerlik gösteriyor.

BAYRAMOV İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile Dağlık Karabağ’a ilişkin ateşkes koşullarının uygulanması konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık açıklamasında, “Taraflar; Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin şartların uygulanması da dahil olmak üzere, uluslararası ve ikili gündemin temel konularını tartıştılar” ifadelerine yer verdi.

“ERMENİSTAN ATEŞKESİ İHLAL ETTİ”

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Aralık’ta yayınladığı açıklamayla Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da varılan ateşkesi ihlal ettiğini duyurmuştu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Ermenistan, Azerbaycan’ın kurtarılmış topraklarında ateşkesi ihlal eden provokatif eylemlerde bulunmuştur. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ise gerekli önlemleri almıştır. Ateşkes rejiminde son durum dikkatle gözlemleniyor” ifadelerine yer vermişti.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım’da imzalanan anlaşma gereği Dağlık Karabağ’da ateşkes ilan edilmişti.

Cumhuriyet Gazetesi