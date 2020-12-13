Dera Kırsalındaki Basir’de Noel Ağacı Aydınlatıldı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

DERA – Yaklaşan Noel ve Yılbaşı bayramları munasebetiyle, Dera kırsalında yer alan Basir beldesinde, resmi ve popüler etkinlikler eşliğinde Melkite Roma Katoliklerinin Saint George Kilisesi’ndeki Noel ağacının aydınlatılmasını içeren bir etkinlik (Vatan Ağacı … Suriye’den dünyaya bir mesaj) düzenlendi.

Saint Gower Jayyus Kilisesi papazı Peder Munawar Bakhitan, Suriye’nin barış ve sevgi ülkesi olduğunu, Suriye halkının adaletsizlik ve yaptırımlara rağmen sadık kaldığını belirterek, bugün tüm dünyaya Suriyelilerin sevgi ve kardeşlikle yaşadıklarına dair net bir mesaj gönderiyoruz.

Horan ve Cebal el Arab’daki Evanjelik Kiliseler Birliği Başkanı Rahip Gabi Batta, ağacın aydınlatmasının, sevgi ve barış elçisi İsa’nın doğum gününü kutlamak için güzel bir munasebet olduğunu belirtti.

Dera Turizm Müdürü Yasser el Saadi, Basir beldesinde üst üste ikinci yıl tüm dünyaya iyilik ve sevgi mesajları taşıyan büyük bir Noel ağacının aydınlatıldığını belirtti.

Çeviri: M.Y

SANA