Yolcu Tiyatro dayanışma bekliyor: ‘Destek ol, Gomidas sahnede yaşasın’

Sekiz yıldır hiçbir maddi destek almadan ayakta kalan Yolcu Tiyatro, yeni oyunu “Gomidas” için dayanışma bekliyor.

“Joko’nun Doğum Günü”, “Kapıların Dışında” ve “Kürklü Venüs” gibi oyunlarla tanınan Yolcu Tiyatro, 24. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Kumkapı’daki Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde ilk sahnelenişini gerçekleştirdiği “Gomidas” oyununun izleyiciyle buluşması ve sahnede kalmaya devam etmesi için destek bekliyor.

Ermeni besteci ve müzikolog Gomidas Vartabed’in hayatını ve yaşamının önemli dönüşümlerini konu alan oyunda Gomidas’a Fehmi Karaaslan hayat veriyor. Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp yönettiği, süpervizörlüğünü ve yapımcılığını Ersin Umut Güler’in yaptığı oyunda, Hagop Mamigonyan şefliğindeki 40 kişilik Lusavoriç Korosu oyun boyunca Gomidas Vartabed’in eserlerini seslendiriyor.

Oyun izleyicisine Türkçe ve Fransızca olmak üzere iki dil seçeneği de sunuyor.

Pandemi koşullarından dolayı sınırlı sayıda seyirci kapasitesiyle, kilisede ve özel bir tasarımla sahnelenen oyun boş bırakılacak koltuklar, hatıra bileti ve kişiye özel tasarımlarla destekçilerle buluşacak. 29-30-31 Ocak tarihli oyunların biletleri ve isme özel Gomidas Hatıra Setleri mobilet.com üzerinden alınabiliyor.

Gomidas Vartabed

Gerçek adıyla Soğomon Kevork Soğomonyan, 7. yüzyılda yaşamış bir Ermeni halk ozanı olan Katolikos Gomidas’ın ismine atfen Gomidas adını aldı.

1896 yılında Kütahya’da doğan, Ermenistan ve Almanya’da öğrenim göreni, Ermeni müzik okulunun kurucusu sayılan Gomidas, 1915 soykırımının tanıklarından biriydi.

Cumhuriyet Gazetesi