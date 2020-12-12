Taraflardan Karabağ’da ‘ateşkes ihlali’ iddiaları sonrası Rusya’dan çağrı

Karabağ’daki taraflar, birbirlerine karşılıklı olarak ateşkesi ihlal suçlaması yöneltti. Rus barış gücü, Dağlık Karabağ’ın Hadrut bölgesinde otomatik silahlardan ateş açılması olayının ardından, çatışmanın taraflarına ateşkes rejimine tam uyulması çağrısı yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafının, Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı topraklarda ateşkesi ihlal ederek provokatif eylemlerde bulunduğu açılaması yaptı.

Açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli karşılığın verildiği, şu anda ateşkese uyulduğu belirtildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan ‘Azerbaycan, Karabağ’a saldırı girişiminde bulundu’ iddiası

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Karabağ’a saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin 12 Aralık akşamı Karabağ’a saldırı girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

Saldırıların Starıy Taglar ve Khtsaberd yerleşimleri yönünde yapıldığı belirtilen açıklamada, resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Savunma Ordusu birimlerinin Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerini durdurmak için gerekli önlemleri aldığı kaydedildi.

Daha önce, Dağlık Karabağ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun 11 Aralık cuma günü Karabağ Savunma Ordusu birliklerine ateş açması sonucu üç askerin yaralandığını ileri sürmüştü.

Bakanlık ayrıca, Ermenistan’ın Hadrut bölgesinde provokasyon eylemleri gerçekleştirdiğine dair Azerbaycan basınında yer alan iddiaları yalanlamıştı.

Rusya’dan çağrı

Rus barış gücünden bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ’ın Hadrut bölgesinde otomatik silahlardan ateş açılması olayının ardından, çatışmanın taraflarına ateşkes rejimine tam uyulması çağrısı yaptıklarını söyledi.

Yetkili, “Hadrut bölgesinde otomatik hafif silahlardan ateş edildiği belirlendi. Doğrudan iletişim kanalları aracılığıyla, ateşkese tam uymaları talebi taraflara derhal iletildi” dedi.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 9 Kasım’da Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durması için imzalanan üçlü anlaşmanın ardından, bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı.

Anlaşma gereği tamamıyla Dağlık Karabağ’a aktarılan Rus barış gücü hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçlardan oluşuyor. Rus askerler, temas hattında kurulan toplam 23 gözlem noktasından 24 saat boyunca ateşkese uyulup uyulmadığını izliyor.

Sputnik Türkiye