Sokağa çıkma yasaklarında evde izlenebilecek ‘en iyi 10 salgın hastalık filmi’ hangileri?

Koronavirüsün tüm dünyayı sarması ve uygulanan karantina yasakları sebebiyle belirli bir süre sokaklara çıkmaması gereken insanların evlerinde en çok tercih ettiği etkinliklerin başında elbette film izlemek geliyor.

Pandemi, hiç kuşkusuz günümüzde yaşanan olaylara benzerliği bakımından “salgın hastalık” konulu yapımlara olan ilgiyi de artırdı. Bu filmlerin en çok dikkat çekeni, senaryosuyla koronavirüs salgınıyla büyük benzerlikler gösteren 2011 Hollywood yapımı ‘Contagion (Salgın)’ filmi.

Koronavirüs salgını öncesi Warner Bros’un kataloğunda 270’inci sırada bulunan yapım, salgının etkilerinin en fazla hissedildiği mart ayında 2’nciliğe yükselmişti. Film, Amazon Prime listelerinde de üst sıralara tırmanırken, Apple’ın iTunes ilk 10 sıralamasında da 8’inci sıraya kadar çıktı.

Koronavirüs sebebiyle evlerinde kalmak zorunda olanlar için “en iyi 10 salgın hastalık konulu filmi” sizler için seçtik:

1- ‘Contagion (Salgın)’

Hong Kong’da bir yarasanın domuzu ısırmasının ardından domuzdan insana geçen bir virüs salgınını konu alan 2011 yapımı ‘Contagion (Salgın)’ filmi elbette Covid-19’a benzerliği bakımından ilk sırada yer alıyor.

Filmin senaristi Scott Burns, olay örgüsünü yazmadan önce birçok bilim insanıyla görüştüğünü ve çoğunun yakın bir zamanda bu tarz bir salgın olacağını söylediğini ifade ediyor. Burns şu anda yaşananlar için “Ben o kadar şaşkın değilim” diyor.

2- ‘Outbreak’

1995 yapımı film ebola benzeri bir virüs salgınını konu alıyor. Dustin Hoffman, Morgan Freeman ve Rene Russo gibi yıldızların baş rollerde yer aldığı yapım, Netflix platformunda en popüler 10 film listesinin 3’üncü sırasında yer almayı başarmıştı.

https://youtu.be/fuuvllUlHCE

3- ’28 Days Later ve 28 Weeks Later’

2003 yılında çekilen ’28 Days Later’ filmi tüm dünyaya yayılan ve enfekte olanların birer yaratığa dönüştüğü bir hikayeye sahip. Normal ‘zombi’ filmlerinden farklı bir olay örgüsü olan filmin beğenilmesi sebebiyle 2007 yılında ’28 Weeks Later’ adlı serinin ikinci filmi çekildi.

4- ’12 Monkeys’

Terry Gilliam’ın bilim-kurgu başyapıtı ’12 Monkeys’, zamanda seyahat ederek 90’lı yıllara gönderilen ve o dönemde başlayan bir salgın hastalığı konu alıyor. 1995 yapımı filmin baş rollerinde iki tanıdık isim Bruce Willis ve Brad Pitt’in performansları görülmeye değer.

5- ‘Carriers (Veba)’

2009 yılı Hollywood yapımı film ölümcül bir salgına karşı mücadele eden 4 arkadaşın hikayesini konu alıyor. Filmin senaryosu ve yönetmenliğini ise Alex Pastor ve David Pastor üstleniyor. Filmin oyuncuları arasında ise; Josh Hartnett, Chris Pine ve Lou Taylor Pucci yer alıyor.

6- ‘World War Z’

2013 yapımı filmin baş rolünde yine Brat Pitt’i görüyoruz. Dev yapım 190 milyon dolarlık bir bütçeyle çekildi. Salgın filmleri denilince akla ilk gelen filmlerden biri olan ‘World War Z’, Max Brooks’un aynı adlı romanından sinemaya uyarlandı. Yaklaşık 2 saat süren filmde, zombi salgını yaratan bir virüsün ardından hayatta kalmaya ve ailesini hayatta tutmaya çalışan bir adamın hikayesi konu ediliyor.

7- ‘Flu’

2013 yılı Güney Kore yapımı Flu, kurbanlarını 36 saatte öldüren H5N1 virüsünün sebep olduğu bir salgını konu ediniyor. Salgın, Güney Kore’nin başkenti Seul’e 20 kilometre uzaklıkta bulunan bir şehirde insan kaçakçılarının bir konteynırın içerisinde ölmüş göçmenleri bulmasıyla başlıyor.

8-‘Panic In The Streets’

Kayseri kökenli bir Rum ailenin çocuğu olarak Elias Kazancıoğlu ismiyle İstanbul’da doğan Elia Kazan’ın kült filmlerinden olan ‘Panic In The Streets’, 1950’li yıllardaki bir veba salgınını konu alıyor. Filmde bir doktor ve polis birlikte hareket ederek New Orleans’da büyük ölümlere yol açan salgının kaynağını bulmaya çalışıyor. Ancak ikilinin bunu yapmak için sadece 48 saatleri var.

9- ‘Blindness’

Seyircinin aklında en çok kalan filmlerden biri olan ‘Blindness’, 2008 yapımı. Konusu itibariyle diğer salgın filmlerinden ayrılan ‘Blindness’ta körlük salgını üzerinde duruluyor. Hızla yayılan bu salgın ise, pek çok kişinin yaşamını değiştiriyor, ancak biri hariç. Film sıra dışı senaryosuyla dikkat çekiyor.

10-‘The Last Man on Earth’ (1964), ‘The Omega Man’ (1971), ‘I Am Legend’ (2007)

Richard Matheson’ın 1954’te yazdığı roman ‘I Am Legend (Ben bir efsaneyim)’ 3 farklı uyarlamayla karşımıza çıkıyor.

Tüm filmler romanda geçtiği gibi dünyadaki insanların çoğunun ölmesine neden olan bir salgın hastalığı konu alıyor. Salgına yakalananlar birer yaratığa dönüşüyor. Will Smith’in oynadığı 2007 yapımı film, romanın konusuna sadık kalırken olay örgüsünün sonundaki büyük dönüşe (twist) odaklanıyor.

Vincent Price’ın 1964 yapımı ‘The Last Man on Earth’, üç film arasında en düşük bütçeye sahip olmasına rağmen en iyi hikayelerden birini işliyor. 1971 yapımı ‘The Omega Man’ ise üç film arasında sinemaseverlerde ayrı bir yere sahip.

Euronews