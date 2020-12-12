Karabağ’daki Ermeni yönetimi: Azerbaycan’la çatışmada 3 askerimiz yaralandı

Karabağ’daki Ermeni yönetiminin savunma yetkilileri, Azerbaycan güçleri ile yaşanan çatışma sonucunda üç askerlerinin yaralandığı açıklamasını yaptı.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Karabağ’daki Ermeni yönetiminin savunma yetkilileri, güneydeki nöbet noktalarından birisine cuma akşamı Azerbaycan askerleri tarafından bir saldırı girişimi olduğu, çıkan çatışmada üç Ermeni askerin yaralandığını söyledi.

Sputnik’teki habere göre, yaralanan Ermeni askerlerin durumlarının stabil olduğu kaydedilirken olanlar hakkında soruşturma yürütüleceği belirtildi.

Ermeni yönetiminin yaşandığını açıkladığı çatışma, bölgede sürdürülmesi üstünde anlaşılan ateşkes kararına aykırı.

Karabağ’da şubat sonunda başlayan şiddetli çatışmalar altı haftanın ardından, savaşın sona erdirilmesine dair Rusya’nın arabuluculuğunda yapılan anlaşma ile son buldu.

Anlaşma kapsamında çatışmalar esnasında Azerbaycan’ın ele geçirdiği topraklar ile üç bölgenin denetimi Bakü’ye bırakıldı. Tampon görevi görmesi için bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırıldı.

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