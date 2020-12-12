Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ’da ateşkesi ihlal etti

Ermenistan tarafının, Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı topraklarda ateşkesi ihlal ederek provokatif eylemlerde bulunduğu, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

Ruslan Rehimov Bakü Ermenistan güçlerinin Dağlık Karabağ’da ateşkesi ihlal ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafının, Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı topraklarda ateşkesi ihlal ederek provokatif eylemlerde bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli karşılığın verildiği, şu anda ateşkese uyulduğu belirtildi. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül’de başlattığı Dağlık Karabağ’daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan’ı 10 Kasım’da ateşkes imzalamaya mecbur etmişti. AA