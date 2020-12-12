Artsakh identifies 36 servicemen killed in action

Siranush Ghazanchyan
Artsakh’s Defense Army has published the list of 36 more servicemen killed in action.
Alexanyan Arman Vazgen, born in 2001
Shahbaryan Tigran Tonakan, born in 2001
Amirjanyan Harutyun Surik, born in 1983
Reserve Nikoghosyan Armen Yurik, born in 1988
Sedrakyan Pargev Karen, born in 2001
Karapetyan Argishti Masis, born in 1989
Reserve Janoyan Karen Margar, born in 1978
Suleymanyan Sasun Vladimir, born in 1981
Reserve Petrosyan Serzhik Edik, born in 1970
Sargsyan Gor Manuk, born in 1999
Khachatryan Gor Samvel, born in 1998
Elinyan Aram Vardan, born in 2001
Margaryan Andranik Artak, born in 2001
Gevorgyan Azat Araik, born in 2000
Mantashyan Levon Karen, born in 2001
Reserve Ghazaryan Arman Vardan, born in 1981
Reserve Galstyan Manvel Galina, born in 1964
Volunteer Kharatyan Albert Armen, born in 1995
Nahapetyan Arsen Hovhannes, born in 2001
Yeghoyan Razmik Hrach, born in 1987
Abrahamyan Narek Ashot, born in 1987
Reserve Davtyan Melkon Gagik, born in 1997
Reserve Grigoryan Shahen Nver, born in 1991
Reserve Karen Adibek Najaryan, born in 1974
Harutyunyan Ashot Henrik, born in 1977
Avetisyan Avag Paruyr, born in 2000
Reserve Vardanyan Grisha Tigran, born in 1997
Simonyan Goga Samvel, born in 2001
Chatinyan Levon Vahe, born in 2000
Melikyan Vazgen Sargis, born in 2002
Hovhannisyan David Hamlet, born in 2001
Mirzoyan Karen Arthur, born in 2000
Badalyan Narek Arman, born in 2001
Chilingaryan Hrant Meruzhan, born in 2001
Porkashyan Sos Ararat, born in 2001
Ghazaryan Samo Karen, born in 2000
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