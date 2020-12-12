Altılı Platformu yıllar önce hangi ülke önermişti?

Türkiye’nin gündeminde Altılı Platform var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in buluşu olarak gündeme geldi. Ancak bu platform Tahran’ın projesiydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’de yaptığı açıklamada “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ifade ettiği Altılı Platformu kendisinin de çok önemsediğini” söyledi.

Altılı Platformun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da kabul edildiği açıklandı.

Erdoğan Altılı Platformu “Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan” diye sıraladı ve Ermenistan’ı davet etti:

“Eğer kabullenir, uyarlarsa Ermenistan da bu platformun içerisinde yer alabilir. Böylece altılı platformla bir bölgesel barışı tesis edelim dendi. Şimdi bölgesel barışın bu bölgedeki ülkelere getireceği yükler vardı. Bu yüklerin altyapı, üstyapı, siyasi, bunun yanında diplomatik birçok yüklediği görevler vardı. Bugün de yine kardeşime söyledim. Eğer bu konuda olumlu adım atıldığı takdirde biz de kapalı olan kapılarımızı açarız. Yeter ki bu olumlu adımlar atılmış olsun. ‘Kapılarımızı Ermenistan’a kapatalım’ diye bir derdimiz yok.”

Altılı Platform oldukça önemli bir girişim. Aliyev-Erdoğan buluşu olarak gündeme gelen bu platform, pek çok bölgesel sorunu çözecektir.

Ancak bu Platform gerçekte Aliyev ile Erdoğan’ın buluşu değil, Tahran’ın projesidir.

Tahran yönetimi yıllar önce bu projeyi bölge sorunlarının çözümü için önermişti.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller de, Kafkaslarda tansiyonun yükselmeye başladığı yaz aylarında, 20 Temmuz 2020’de bu projeyi anımsatmış ve köşesinde anlatmıştı.

Güller “Kafkaslar için 3+3 modeli” başlıklı yazısında şöyle demişti:

“Geçen yıllarda Tahran’ın Kafkaslar için önerdiği 3+3 formülünü oldukça önemsiyoruz: Türkiye, İran ve Rusya üçlüsü yan yana gelirse, Kafkaslar’daki Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan üçlüsünün sorunları çözülür. Bugün bu öneri Astana Platformu ile kısmen hayata geçmiş durumda. O nedenle Ermenistan-Azerbaycan çatışması üzerinden Türkiye ile Rusya’nın karşı karşıya getirilmesi değil, tersine Türkiye, Rusya ve İran’ın daha da geliştirilebilecek işbirliğinden hareketle Kafkaslar’daki sorunları bölge yararına çözmenin zemini var…”

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Kafkaslar için 3+3 modeli

İşte, bugün gündem olan konu, aylar önce gazetemiz Cumhuriyet’te yazılmıştı…

Elbette bölgenin yararı açısından Altılı Platformu kimin önerdiği değil, hayata geçip geçmemesi önemli.

Bu Platform uygulanırsa, uzmanlara göre pek çok bölgesel sorun çözülür ve Kafkaslar’a barış gelir…

Bu nedenle Altılı Platform, Türkiye’nin ve bölgenin çıkarınadır…

Cumhuriyet Gazetesi