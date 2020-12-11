Teröristler Karabağ’ı anlatıyor

Suriyeli paralı askerler BBC’ye, Azerilerin kendilerini Dağlık Karabağ’da “kurbanlık” olarak kullandıklarını söyledi

Azerbaycan’ın, Artsakh’a karşı savaşında yer alan Suriyeli paralı askerler, BBC’ye nasıl “kurbanlık” olarak kullanıldıklarını anlattı.

Habere göre, paralı askerler kendilerine cephede savaşmaları için para teklif edildiğini söylediler.

“Görevimizin Azerbaycan sınırında muhafız olmak olacağı söylendi.

O iş için bize ayda 2.000 dolar teklif edildi.

Anlaştık, ancak Azerbaycan’a vardığımızda, ertesi gün hemen cepheye transfer edildik”,- dedi Suriyeli paralı asker.

Militanın sözlerine göre, 50 metre yürüdükten sonra yanlarına bir roket düştüğünde, yaklaşık 30 kişiyle ön saftaydılar.

“Sürekli ateş yaklaşık 30 dakika sürdü.

O dakikalar bir yüzyıl gibi görünüyordu.

O zaman, Azerbaycan’a geldiğim için pişman oldum”,- dedi.

Paralı askerler bir gazeteciyle yaptıkları sohbette, ölümün her yerde olduğunu, “kurbanlık” olarak kullanıldıklarını ve hayatta kalma olasılığının sadece % 1 olduğunu söylediler.

Ermenistan Kamu Radyosu