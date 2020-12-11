Paylan: Varank ‘Aşı bulacağım’ diye yola çıktı, nal topluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılında “Ben, Türkiye’yi 2 trilyon dolarlık bir ekonomiye taşıyacağım” dediğini hatırlatan Varank, “Türkiye’nin gayrisafi hasılası 2 trilyon dolar olacak. Hayaller 2 trilyon dolar, gerçekler bugün yaşadığımız 700 milyar dolar” dedi.

‘TÜRKİYE SON BEŞ YILDA HİKAYESİNİ KAYBETTİ’

Genel Kurul’da bulunan bakanlara “Ülkenin üretimi neden bu kadar az?” diye soran Paylan, “Türkiye’nin bir hikâyesi vardı, Türkiye’nin hikâyesi varken, herkes bu ülkeye yatırım yapmak istiyordu. Türkiye son beş yılda hikâyesini kaybetmiştir arkadaşlar” dedi.

‘TANK, TOP, FÜZE YAPTIM’ DİYOR’

Paylan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Mustafa Varank gelip diyecek ki: ‘Ben üretiyorum arkadaş’. Evet, kendisinin ne ürettiğini biliyoruz, bir Sanayi Bakanlığı sunumu yaptı; zannedersiniz kendisi Genelkurmay Başkanı, zannedersiniz Savunma Bakanı; gelmiş ‘Tank, top, füze yaptım’ diyor Teknofest kurmuş, Teknofest’e gidiyorsunuz: Tank, top, füze, efendim İHA’lar, SİHA’lar. Ya, memleket hayrına, dünya hayrına, insanlık hayrına bir şey üretiyor musunuz arkadaşlar? Ne üretiyorsunuz? Dünyada 3 tane aşı bulundu. Sayın Varank da ‘aşı bulacağım’ diyerek yola çıktı, nal topluyor Sayın Varank. Niye arkadaşlar, niye nal topluyor?”

‘MODERNA’YI KURMUŞ ÜÇÜNCÜ KUŞAK BİR ERMENİ’

Koronavirüs aşısıyla ilgili tartışmalara da değinen Paylan, “Türkiye’den giden bu toprakların insanları, Sayın Uğur Şahin ve Sayın Özlem Türeci, gururlarımız, Almanya’da insanlığı Covid’den kurtaracak aşıyı buldular. BioNTech şirketinde yaptılar. Almanya’daki özgür habitatta yapabildiler. Moderna, 2’nci aşıyı bulan, o da bu toprakların insanları biliyor musunuz Sayın Varank. 1915’te Ermeni halkı bu topraklardan sürülürken, Amerika’da kendilerine yer bulmuşlar, Moderna’yı kurmuş üçüncü kuşak bir Ermeni insanlığı Covid’den kurtaracak aşıyı buluyor. Tek adam rejimlerinde -Saddam’ın rejiminde de, Kaddafi’nin rejiminde de- ne görürsünüz? Tanklar, toplar, füzeler görürsünüz. O ülkeler abat olduysa, Sayın Varank bu yolda devam etsin, ben bir şey demiyorum” dedi. (MA)

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