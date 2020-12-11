Merkel ile Macron’dan Türkiye açıklaması: AB, diyaloğa açık

DUVAR – Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) zirvesinin ilk gününde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği sondaj faaliyetlerine karşı alınan yaptırım kararlarının ‘AB’nin artık etki alanında istikrarı bozucu eylemleri kabul etmeyeceğini’ gösterdiğini söyledi. Macron, AB’nin Türkiye ile diyaloğa açık olduğunu ifade etti.

‘LİBYA VE KARABAĞ İNCELENECEK’

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, “Türkiye’ye silah ihracatının NATO üyeleri arasında ve yeni ABD yönetimiyle koordinasyon içinde tartışılması konusunda hemfikir kaldık” dedi. Mart ayında düzenlenecek AB zirvesi için, Türkiye konulu bir rapor hazırlanmasını talep ettiklerini söyleyen Merkel, bu kapsamda incelenecek konular arasında Libya ile Dağlık Karabağ’ın da bulunduğunu dile getirdi.

‘TÜRKİYE’YLE DAHA FAZLA İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ’

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB’nin göçle mücadelede Türkiye ile daha fazla işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. Michel, yaptığı açıklamada “Türkiye ile güvenilir bir işbirliği istiyoruz” dedi. (DIŞ HABERLER)

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