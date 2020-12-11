Kral Hirodes’in 2 bin yıllık sarayı ziyarete açılıyor

İsrail, Kral Hirodes’in 2 bin yıllık sarayını pazar günü turistlerin ziyaretine açacak.

Beytüllahim yakınlarındaki Herodyum bölgesinde bulunan sarayda, 2007’nin Mayıs ayında Hirodes’in mezarının keşfedildiği bildirilmişti.

Bunun üzerine başlayan kazı çalışmaları nedeniyle alan son 13 yıldır ziyaretçilere kapalıydı.

Hirodes, Roma İmparatorluğu tarafından Yahudiye’nin başına atanan kral olarak bilinir.

Matta İncili’ndeki anlatıya göre Hirodes, Yahudilere liderlik edecek İsa peygamberin doğum haberini aldığında, tahtını korumak için Beytüllahim’de iki yaşın altındaki tüm erkek bebeklerin öldürülmesini emreder.

Masumların Katli diye bilinen bu olayda hayatını kaybedenler, Katolik Kilisesi tarafından ilk Hıristiyan şehitleri olarak kabul edilir.

İsrail’de Çevre Bakanlığı’na bağlı Doğa ve Parklar Birimi’nin duyurduğu açılışla, bölgede yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

Ziyaretçiler, ilk defa Herodyum’daki kemerli merdiveni, freskolarla süslü ana fuaye alanını ve krala ait özel 300 kişilik tiyatroyu görebilecek.

Kazı çalışmalarından sorumlu İbrani Üniversitesi’nden Roi Porat, “Burası eşi benzeri bulunmayan bir arkeolojik laboratuvar” dedi.

Independent Türkçe, RT

Derleyen: Yasin Sofuoğlu

Independent Turkce