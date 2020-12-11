Harbiye mezunu Karabağ şehitleri

Azerbaycan’ın, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ ve çevresini kurtarmak için başlattığı harekât, Ermenistan’ın yenilgiyi kabul etmesiyle 44 gün sürdü. Savaş süresince 2 bin 783 Azerbaycan askeri şehit oldu, 1245 asker yaralandı, 100’den fazla asker de kayıp oldu.

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Azerbaycan’ın zafere ulaşmasında büyük pay sahibi olan şehit subaylar arasındaki üç ismin, Kara Harp Okulu’ndan mezun olduğu ortaya çıktı. Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı Kara Harp Okulu’nun sitesinde yayımlanan anma mesajında, “Kara Harp Okulu 1997 mezunu Piyade Kurmay Albay Babek Semidli 23 Kasım’da, 2004 mezunu Topçu Binbaşı Ferid Alekberov 8 Kasım’da, 2014 mezunu Piyade Yüzbaşı Samir Mikayıllı 9 Kasım’da Karabağ’ın işgalden kurtuluşu operasyonu esnasında şehit olmuşlardır” bilgisi verildi.

https://www.milliyet.com.tr/gundem/harbiye-mezunu-karabag-sehitleri-6376873