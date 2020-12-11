Geçit töreninin sembolizmi

Bakü askeri geçit töreninin sembolizminin derin bir siyasi boyutu var.

Şarkiyat Araştırmaları Merkezi başkanı Vladimir Avatkov, uluslararası ilişkilerde yeni bir sorunlu eksen inşa edildiğini söylüyor.

Bakü’deki ortak askeri geçit, her şeyden önce Türkiye’nin bölgedeki nüfuzunun genişlediğini gösteriyor.

Life, Karabağ sorununda Azerbaycan’a sadece diplomatik değil askeri yardım da sağlamış olduğunu belirtmektedir.

“Dahası, İsrail istihbaratı, Azerbaycan’ın kendileri için stratejik bir ortak olduğunu belirtti.

Daha önce medyada, Mossad’ın İran’ı izlemek için Bakü ile bağlarını kullandığı defalarca bildirilmişti.

“Nükleer bombanın babası” Mohsen Fahrizadeh suikastının ardından Tahran’da bir İsrail izi açıklandı ve suikast girişimini düzenleyenler dün tutuklandı.

İran liderliği “eşdeğer bir yanıt” vermeyi vaat ediyor.

Ancak 8 Aralık’ta Rusya’nın İsrail Büyükelçisi, İsrail’in Ortadoğu’daki durumu İran’dan daha fazla istikrarsızlaştırdığını söyleyerek İsrail’i eleştirdi.

Bugün İran, bölgesel ve dünya siyasetinde önemli bir rol oynuyor.

Arap ülkelerinin yavaş-yavaş İsrail’e katıldığı bir İran karşıtı kamp oluşuyor.

Bu yıl BAE, Bahreyn ve Sudan ile barış anlaşmaları imzalandı.

Arabulucu Amerika Birleşik Devletleri idi.

Ankara’nın, Washington ve Tel Aviv ile ilişkileri gerildi.

İlişkilerin aniden iyileşmesi hakkında konuşmak gereksiz.

Ancak bölgede kendi çıkarlarının peşinde koşan Türkiye, NATO ortaklarının ihtiyaç duyduğu yerde bulunmaktadır.

Aslında, Moskova’nın Ortadoğu’da önerdiği güvenlik mimarisi, yeni risklerle karşı karşıyadır.

Karabağ bağlamında ise, yeni bir sorunlu düğümün savsaklanması anlamına geliyor.”

Ermenistan Kamu Radyosu