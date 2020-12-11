Ermenistan’ın Berdavan köyünde Azerbaycanlı bir kişi tutuklandı

Ermenistan’ın kuzeydoğusunda bulunan Tavuş idari bölgesinin Azerbaycan sınırına yakın bulunan Berdavan köyünde 9 Aralık gecesi Azerbaycanlı bir erkek tespit edildi.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Basın Merkezinden aktarılan bilgilere göre Azerbaycan vatandaşı olan şahıs yasadışı bir şekilde Ermenistan devlet sınırını ihlal etti.

Şu an sanık olarak yargılanan Azerbaycan vatandaşı tutuklandı ve devlet sınırını ihlal etme suçundan ona karşı dava açıldı. Olayla ilgili başka detaylar gizlilik nedenlerinden dolayı aktarılmadı.

Hatırlanacağı üzere 10 Aralık tarihinde Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) Martuni şehrinin belediyesinden aktarılan bilgilere göre 30 Kasım tarihinde akşam saatlerinde Martuni şehrin sakinlerinden Ararat Khachatryan yolunu kaybedip Azerbaycan’ın kontrolü altında bulunan bölgelere doğru hareket etmiş. Onu ölü olarak bulmuşlr ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin desteğiyle cesedi Ermeni tarafına teslim edildi.

ERMENİ HABER AJANSI