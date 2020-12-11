Ermenistan’da tutuklanan iki Suriyeli terörist esir takasına dahil olmayacak

Ermenistan Yargı Komitesi Enformasyon ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Rima Yeganyan esirlerin takasıyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Rima Yeganyan, Ermenistan’da tutuklu olan iki Suriyeli teröristlerin savaş esiri olmadıklarından dolayı esir takasına dahil olamıyacaklarını ifade etti.

“Onlar sanıktır ve tutuklu olarak bulunuyorlar.”

Suriye vatandaşları Yusef Alabet Al Haci ve Muhhrab Muhammad Al Shkheri Ermenistan Ceza Kanunu’nun birkaç maddesi üzerinde yargılanıyorlar.

Onlar Azerbaycan’ın Artsakh’a (Karabağ) karşı başlattığı savaşa katılmışlar ve Karabağ Savunma Ordusu tarafından tutklandılar.

ERMENİ HABER AJANSI