Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki farklılıkların üstesinden gelmenin yolu – Ermenistan Kamu Radyosu

Zakharova, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki farklılıkların üstesinden gelmenin tek yolunun hangisi olduğunu söyledi

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova’nın bugün bir brifingde söylediğine göre, Ermenistan ve Azerbaycan, bölgedeki tüm derin çatışmalar karşısında, çıkarları uzlaştırmanın yollarını aramalı.

“Ermeniler ve Azeriler hem Azerbaycan hem de Ermenistan topraklarında birlikte yaşama konusunda olumlu tarihsel bir deneyime sahipler.

Birlikte çalıştılar, arkadaşlar edindiler, aileler kurdular.

Şimdi, Rusya’nın arabuluculuk çabaları sayesinde kan dökülmesi durduruldu ve mültecilerin, ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin dönüşü ve bölgedeki ulaşım ve ekonomik bağların engellenmemesi konusunda bir anlaşmaya varıldı”,- dedi Zakharova.

Azerbaycan’ı, Ermenistan’ı, sivil altyapının restorasyonunu ve halk için normal yaşam koşullarını sağlamayı desteklemek amacıyla bir insani müdahale merkezinin kurulduğunu hatırlattı.

Zakharova’ya göre, bu şekilde, iki halk arasında bir diyalog için gerçek ön koşullar yaratılabilir ve bu diyalog, farklılıkların üstesinden gelmenin tek olası yoludur.

Zakharova, tarafların bölgedeki ticaret, ulaşım ve enerji fırsatları için karşılıklı fayda sağlayan çeşitli seçeneklerin uygulanmasını vurgulaması gerektiğini kaydetti.

Gündem, iş adamları, bilim adamları ve genel olarak sivil toplum temsilcileri arasındaki bağların genişletilmesi ve güçlendirilmesini içermelidir.

Olası işbirliği yollarından biri, gazetecilerin karşılıklı ziyaretleri olup, benzer bir deneyim zaten mevcuttur.

Zakharova’ya göre bu, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın tesis edilmesine yönelik doğru adımdır.

Ancak bütün bunlar iki devletin liderlerinin siyasi iradeleriyle mümkün olacaktır.

Ermenistan Kamu Radyosu