Bu hafta biamag’da

biamag’da bu hafta fotoğraf, şiir, deneme, roman, belgesel film ve “evde kalmakta zorlanan” gençlerin hayatları var.

Evrim Kepenek, “Hem Müslüman Hem Feminist” belgeselinin yönetmeni Nebiye Arı ile söyleşti.

Yaşar Ulutaş, cep telefonlarıyla her an her yerde çektiğimiz fotoğrafların bağlamından çıkarılıp başka bir yere ait olduğunu anlattı.

Şeyhmus Diken, Ahmet Telli’nin Dinlersen Anlatırım’ı ve Fadıl Öztürk’ün Muhalif’i üzerine yazdı.

Meltem Suat, özellikle okul çağındakilerin evde kalmasının psikolojilerine ve hayatlarına etkilerini uzmanlar ve araştırmacılarla konuştu.

Heidi Korkmaz, yazı yazmanın kendisi ve dünya için anlamını anlattı.

Malfono Yusuf Beğtaş, Süryani kültüründeki bilgelikten damıttığı yaşam ve ruh anlayışını anlattı.

Atölye BİA’dan Ada Ayşe İmamoğlu, İngiltere’ye Ankara Anlaşması ile gidenlerin yaşadıklarını yazdı.

Sedat Uysal’dan Seattle Mektubu…

Murat Türker, bir hapishane katliamını anlatan, Şilili kadın sinemacı Francine Carbonell’in yönettiği Gök kızıl (The sky is red) başlıklı belgeselle ilgili yazdı.

Meltem Koray, küresel vatandaşlık kavramının mümkünlüğünü tartıştı. (AS)

