Aliyev cevapsız bırakılamaz

“Cevapsız bırakmak kabul edilemezdir”

Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Doğu Bilimleri Enstitüsü Müdürü Ruben Safrastyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in açıklamalarına Ermenistan’ın resmen cevap vermesi gerektiğini söyledi.

Aliyev bugün Bakü’de bir askeri geçit töreninde Erivan, Zangezur ve Sevan’ın “tarihi Azerbaycan toprakları” olduğunu söyledi.

“Aliyev’in açıklamaları yeni değil, Azerbaycan’ın on yıllardır süren Ermeni karşıtı propagandasının bir parçası ve tarihi tahrif ediyor.

Ancak bu kez Aliyev’in sözleri propaganda kapsamını aştı, çünkü öncelikle, saldırgan bir savaşta Artsakh’a karşı Azerbaycan’ın zaferine adanmış bir askeri geçit töreninde, ikincisi de Türkiye Cumhurbaşkanı huzurunda söylendi.

Bu nedenle Ermenistan, Aliyev’in sözlerini ciddiye almalı, Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yapmalı.

Cevapsız bırakmak kabul edilemezdir”,-dedi Safrastyan.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, askeri geçit töreninde Azerbaycan halkının Ermenilere karşı yeni bir savaşa hazırlanması gerektiğini söylemişti.

Safrastyan’a göre, Rus barış güçleri Dağlık Karabağ sınırında olduğu sürece, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yeni bir savaş olasılığı gerçekçi değil.

“Dağlık Karabağ’dan geriye kalanlar Rus barış gücü tarafından korunduğu sürece, yeni çatışmalar olabileceğini düşünmüyorum., Ama beş yıl sonra uzaklaşırlarsa her şey olabilir”,- dedi Safrastyan.

Safrastyan’a göre, Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit olması durumunda Rusya ve KGAÖ söz sahibi olacaktır.

Ermenistan Kamu Radyosu