Էրդողանը չի՞ հասկանում, որ խարխլում է Ադրբեջանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը․ Զարիֆ

Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը կոշտ պատասխանել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի՝ Բաքվում արած հայտարարություններին։

«Նախագահ Էրդողանին չե՞ն տեղեկացրել, որ Բաքվում նրա մեջբերածը վերաբերում է Արաքսից հյուսիս ընկած՝ մայր Իրանի տարածքների բռնազավթմանը։ Նա չի՞ գիտակցել, որ խարխլում է Ադրբեջանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը»,- գրել է Զարիֆը։ – ՈՉ ՈՔ չի կարող խոսել ՄԵՐ սիրելի Ադրբեջանի մասին»։

Դեկտեմբերի 10-ին Էրդողանը, ելույթ ունենալով Բաքվի զորահանդեսին, մեջբերել է ադրբեջանցի բանաստեղծ Բախթիյար Վահաբզադեին․ «Արաքսը մեզանից բաժանեցին, երկաթներով ու քարերով լցրին, ես քեզնից չէի բաժանվի, մեզ ստիպողաբար են բաժանել»։ Էրդողանն այդկերպ ակնարկել է, որ Ադրբեջանի տարածքները նվաճված են։

Pres. Erdogan was not informed that what he ill-recited in Baku refers to the forcible separation of areas north of Aras from Iranian motherland

Didn't he realize that he was undermining the sovereignty of the Republic of Azerbaijan?

NO ONE can talk about OUR beloved Azerbaijan

— Javad Zarif (@JZarif) December 11, 2020