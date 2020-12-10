Yunanistan bir adayı daha…

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2019 yılında medyanın “Yunanistan işgale hazırlanıyor” diye uyarılan ada, Yunanistan tarafından işgal edildi iddiası…Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, Yunanistan’ın Türkiye’ye ait bir adayı daha işgal ettiğini öne sürdü. “Adalar (Ege) Denizi’ndeki adalarımızı birer birer işgal eden Yunanistan’ın, 19. adamızı da işgale hazırlandığı görsel ve yazılı basın üzerinden Türk kamuoyuna duyuruldu” diyen Ümit Yalım, 22 Temmuz 2019 tarihindeki Sözcü gazetesinin “Yunanistan Ege’de 19’uncu adamızı işgale hazırlanıyor” haberini paylaştı. Yunanistan’ın, Osmanlı Devleti döneminden bu güne kadar Türk egemenliğinde olan Küçük Çuha Adası’nı işgal ettiğini belirten Ümit Yalım, “Girit Adası’nın kuzeybatısında bulunan Küçük Çuha Adası, İstanbul’daki Büyükada veya Meis Adası’nın 4 misli büyüklükte” dedi. Küçük Çuha Adası’na inşa edilen kilisede gören yapan papazların İstanbul Fener Rum Patrikhanesi tarafından atandığına dikkat çeken Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Yalım, adadaki Yunan ticaretine de vurgu yaptı. “Küçük Çuha Adası’nın işgal edilmesiyle, Adalar Denizi’nden Akdeniz’e geçişi sağlayan Kitira Geçidi de tamamen Yunanistan’ın egemenliğine girdi. Mevcut durum itibarıyla 19 Türk Adası ve 2 Türk Kayalığı Yunan işgali altındadır. Adalar Denizi, Yunan Gölü’ne dönüştü. Türkiye, Adalar Denizi’nde, kendi hükümeti eliyle Anadolu kıyılarına hapsedildi” iddiasında bulunan Ümit Yalım, adanın stratejik durumuna dikkat çekerek, “Mevcut durum itibarıyla Adalar Denizi’nde karasuları 6 deniz milidir. Coğrafi sınırlara göre Çuha ve Küçük Çuha adaları Akdeniz’de olduğu için her iki adanın karasuları 12’şer deniz milidir. Küçük Çuha Adası işgal edilmeden önce 17,5 millik Kitira Geçidi’nin yarısı Türk Karasularıydı. Küçük Çuha Adası işgal edildikten sonra 17,5 millik Kitira Geçidi’nin tamamı Yunan Karasuları oldu” ifadelerini kullandı. Yunanistan’ın bu işgali ile Türk deniz ticaretini yok etmeyi amaçladığını öne süren Ümit Yalım, şu örnekleri verdi: “14 Nisan 2014’de, Türk tekne kaptanı Mustafa Ateş, Keçi Adası ile Bodrum sahilleri arasında Türk karasularında seyir halinde iken Yunan Sahil Güvenlik Botundan açılan uçaksavar makinalı tüfek ateşi ile öldürüldü. 28 Mayıs 2014’de, Bodrum Turgutreis Çatalada yakınlarında, Türk karasularında balık avlayan vatandaşlarımızın teknesine, Yunan Sahil Güvenlik Botundan uçaksavar makinalı tüfeği ile ateş açıldı. Teknedeki dört vatandaşımız İstanköy Adası’na zorla götürülerek tutuklandı. 23 Mayıs 2020’de, Aydın’ın Didim ilçesinden hareket ederek Muğla’nın Fethiye ilçesine seyir halinde olan Türk yatına, Yunan Sahil Güvenlik Botlarından, Bodrum ve Datça açıklarında, Türk karasularında iki kez taciz ateşi açıldı. 01 Kasım 2020’de, Muğla Bodrum Gümbet Koyu’ndan jet ski’ye binerek Kara Ada açıklarına giden Oğuzhan Gelmez’e, Türk karasularında, Yunan savaş gemisinden ateş açıldı. Yunan askerleri, kimliği yanında bulunmadığı gerekçesiyle Gelmez’i gözaltına alarak İstanköy Adası’na götürdü. Gelmez, 3 gün sonra Türkiye’ye geri gönderildi.” Küçük Çuha adasının 1669 yılında Osmanlı egemenliğine girdiğini anlatan Ümit Yalım, 30 Mayıs 1913 yılındaki Londra Antlaşması’nın 4. Maddesi ve 1923 yılındaki Lozan Antlaşması’nı hatırlatan Yalım, “Mevcut durum itibarıyla, Girit Adası’nın dörtte üçü ile adanın etrafında bulunan Küçük Çuha ve Gavdos Adası dahil toplam 14 ada ile adacık ve kayalıklar Türkiye Cumhuriyeti’ne aittir” dedi. Ümit Yalım’ın paylaştığı görseller şöyle:



































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