Vatikan, Karabağ’daki Ermeni Kültür mirasının korunmasına destek verme hazırlığını duyurdu

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Kutsal Makam Vatikan’ın temsilcisi, başpiskopos Jose Avelino Bettencourt’u ağırladı.

Papa temsilcisi olarak Ermenistan’ı ziyaret eden başpiskopos Bettencourt, Ermenistan Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede Dağlık Karabağ’da dini, kültürel ve tarihi mirasın korunmasını ve birtakım diğer insani konular konuştu.

Vatikan temsilcisi, Kutsal Makamın, bu mirasın korunmasına destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile başpiskopos Bettencourt, askeri esir ve rehinlerin iade konusunu da ele aldı.

ERMENİ HABER AJANSI