Üçlü ifadenin eki yoktur. Paşinyan milletvekillerine “anlaşma” teklif etti

Üçlü ateşkes açıklamasının bir eki yok. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün Ulusal Meclis’te hükümet üyeleriyle soru cevap oturumunda böyle bir açıklama yaptı.

“Bugün bana öyle haberler olduğu söylendi, bazı ek uygulamalar, bazı başka şeyler varmış. Hiç bir ek uygulama olmadığını söylemeliyim” dedi.

Başbakan, sınır belirleme süreciyle ve özellikle Laçin koridoruyla ilgili soruya güvenlik ve hala bitmemiş süreçler gerekçesi ile cevap vermedi.

Bunun yerine Paşinyan, Ulusal Meclis’e bu konuda kapalı bir tartışma düzenlemesini ve tüm sorulara doğrulanmış yanıtlar vermesini önerdi.

“Süreçlerin olduğu ve her şeyi açıkça tartıştığımız durumda, sıkıyönetim koşul durumda pek doğru değil. Ancak Parlamento milletvekillerinin ve Parlamento’nun bilme hakkına sahip olduğunu anlıyorum ve hükümetin tüm soruları cevaplamakla yükümlü olduğunu, böyle bir format öneriyorum.”

Paşinyan, “Kapalı bir oturum düzenleyelim, tüm soruları yanıtlayalım, oturumdan sonra tartışılan bilgilerin hangi bölümünü açıp açmayacağımızı önceden kabul edelim” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu